Кладовище для дітей і криза людяності: генсек ООН розкритикував операцію Ізраїлю у Секторі Гази

Гутерреш закликав до термінового припинення вогню у Секторі Гази.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав ситуація у Секторі Гази "кризою людяності".

Про це передає "Голос Америки".

"Жахіття у Газі – більше ніж гуманітарна криза, це криза людяності", – заявив він.

Генсек поскаржився, що унаслідок наземних операцій та бомбардувань Гази зазнають ударів лікарні, об'єкти ООН, табори біженців, школи, мечеті і церкви.

На його думку, Газа перетворюється "на кладовище для сотень дітей". Генсек ООН вважає, що відповідальність за цю ситуацію несуть як сторони конфлікту, так і міжнародна спільнота.

Водночас він визнав, що ХАМАС використовує мирних жителів як живий щит. Гутерреш закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників.

Відповідь Ізраїля

Своєю чергою очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відповів на висловлювання Гутерреша про мирних жителів, які загинули в Секторі Гази внаслідок ізраїльських бомбардувань.

"Ганьба, Антоніу Гутерреш. Понад 30 неповнолітніх – серед них 9-місячна дитина, а також малюки та діти, які стали свідками холоднокровного вбивства їхніх батьків – утримуються проти їхньої волі в Секторі Газа. Проблема Сектору Газа – це ХАМАС, а не дії Ізраїлю щодо знищення цієї терористичної організації", – зазначив він.

Раніше Ізраїль назвав умову для припинення вогню у Секторі Гази.

Нагадаємо, що війська Ізраїлю повністю оточили місто Газа. За інформацією ЗМІ, найближчим часом можуть початися вуличні бої ЦАХАлу з терористами.

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