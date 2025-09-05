ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
2 хв

Клани почнуть війну всіх проти всіх: політолог про наслідки розмови Путіна про безсмертя

Аббас Галлямов розповів про наслідки резонансного зізнання кремлівського диктатора на урочистостях у Китаї про бажання жити вічно.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський диктатор Путін

Російський диктатор Путін / © Associated Press

Резонансна розмова між Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном про можливість жити до 150 років або навіть вічно, яка випадково потрапила в ефір, насторожила російські еліти.

Чим загрожує «вічне» правління Володимира Путіна, який оголосив про бажання жити максимально довго, розповів колишній спічрайтер Путіна, російський опозиційний політолог Аббас Галлямов, передає російський ліберальний телеграм-канал «Можем объяснить».

За його словами, проєкт подовження життя, яким, схоже, серйозно захопився Путін, загрожує тим, що диктатор РФ помре, так і не підготувавши собі наступника.

Що буде, якщо Путін не призначить наступника

Політолог зазначив, що смерть автократа в умовах персоналістського режиму та повністю недієздатних інститутів — це для системи завжди стрес.

Галлямов нагадав про епоху палацових переворотів у Росії XVIII століття.

Експерт наголосив, що в сучасній Росії не право визначає переможця, а сила. І різні угруповання нею мірятимуться.

«У разі відсутності затвердженого на самому верху єдиного кандидата великий шанс, що не зумівши домовитися, клани почнуть війну всіх проти всіх. Кожен висуне свого претендента. Жоден з них не матиме безумовного авторитету. Такий у нинішній системі є лише у самого Путіна. Приз, що стоїть на кону, занадто великий, щоб можна було без боротьби віддати його конкурентам. У такій централізованій державі, якою є сучасна Росія, домінує принцип «все чи нічого». Слово «компроміс» тут звучить як образа. Компроміси — для слабаків. Всі розуміють, що той, хто сяде в крісло Путіна, швидко матиме своїх фаворитів. Тримати біля себе лідерів попередника він не стане», — пояснює Аббас Галлямов.

Приклад з історії

Політолог нагадав, що один із найбільших диктаторів в історії, засновник першої об’єднаної китайської держави Цінь Шихуанді теж шукав безсмертя і хотів правити вічно. Його смерть була несподіваною і призвела до негайного розпаду імперії.

«Наступники побилися, провінції повстали, полилися потоки крові, династія померла, тільки-но розпочавшись», — пише Галлямов.

Він звертає увагу на цікавий нюанс. Формальним приводом до заворушень став заколот групи солдатів, які поспішали до місця призначення, і не встигли туди потрапити через водопілля, що сталося після сильної зливи. У Китаї тоді такий вчинок карався смертю.

«Усвідомивши, що втрачати їм однаково нема чого, солдати повстали. З іскри одразу спалахнуло полум’я. Любителі «сильної руки», які вважають, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою сили, повинні розуміти, що бувають ситуації, коли сила не тільки не працює — коли вона починає працювати проти того, хто її має», — підсумував колишній спічрайтер Путіна.

Раніше повідомлялося, що в Китаї заборонили пошуковий запит «150 років» після випадкової розмови Сі та Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie