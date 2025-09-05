Клани почнуть війну всіх проти всіх: політолог про наслідки розмови Путіна про безсмертя

Російський диктатор Путін / © Associated Press

Резонансна розмова між Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном про можливість жити до 150 років або навіть вічно, яка випадково потрапила в ефір, насторожила російські еліти.

Чим загрожує «вічне» правління Володимира Путіна, який оголосив про бажання жити максимально довго, розповів колишній спічрайтер Путіна, російський опозиційний політолог Аббас Галлямов, передає російський ліберальний телеграм-канал «Можем объяснить».

За його словами, проєкт подовження життя, яким, схоже, серйозно захопився Путін, загрожує тим, що диктатор РФ помре, так і не підготувавши собі наступника.

Що буде, якщо Путін не призначить наступника

Політолог зазначив, що смерть автократа в умовах персоналістського режиму та повністю недієздатних інститутів — це для системи завжди стрес.

Галлямов нагадав про епоху палацових переворотів у Росії XVIII століття.

Експерт наголосив, що в сучасній Росії не право визначає переможця, а сила. І різні угруповання нею мірятимуться.

«У разі відсутності затвердженого на самому верху єдиного кандидата великий шанс, що не зумівши домовитися, клани почнуть війну всіх проти всіх. Кожен висуне свого претендента. Жоден з них не матиме безумовного авторитету. Такий у нинішній системі є лише у самого Путіна. Приз, що стоїть на кону, занадто великий, щоб можна було без боротьби віддати його конкурентам. У такій централізованій державі, якою є сучасна Росія, домінує принцип «все чи нічого». Слово «компроміс» тут звучить як образа. Компроміси — для слабаків. Всі розуміють, що той, хто сяде в крісло Путіна, швидко матиме своїх фаворитів. Тримати біля себе лідерів попередника він не стане», — пояснює Аббас Галлямов.

Приклад з історії

Політолог нагадав, що один із найбільших диктаторів в історії, засновник першої об’єднаної китайської держави Цінь Шихуанді теж шукав безсмертя і хотів правити вічно. Його смерть була несподіваною і призвела до негайного розпаду імперії.

«Наступники побилися, провінції повстали, полилися потоки крові, династія померла, тільки-но розпочавшись», — пише Галлямов.

Він звертає увагу на цікавий нюанс. Формальним приводом до заворушень став заколот групи солдатів, які поспішали до місця призначення, і не встигли туди потрапити через водопілля, що сталося після сильної зливи. У Китаї тоді такий вчинок карався смертю.

«Усвідомивши, що втрачати їм однаково нема чого, солдати повстали. З іскри одразу спалахнуло полум’я. Любителі «сильної руки», які вважають, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою сили, повинні розуміти, що бувають ситуації, коли сила не тільки не працює — коли вона починає працювати проти того, хто її має», — підсумував колишній спічрайтер Путіна.

Раніше повідомлялося, що в Китаї заборонили пошуковий запит «150 років» після випадкової розмови Сі та Путіна.