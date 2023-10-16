Кліматична криза вдарить по запасах продовольства: почнуться голод і хаос на Землі

Вчені вважають, що в найближчі десятиліття людство зіткнеться з дефіцитом продовольства, який спричинить хаос і заворушення. Пандемія COVID-19 уже показала, що панічне спустошення полиць супермаркетів може спровокувати перебої з постачанням продовольства. Тепер учені вважають, що причиною подібних перебоїв у майбутньому може стати кліматична криза.

Про це пише Science Alert.

Зі слів директора Інституту глобальної стійкості в Університеті Англії Раскін, результати дослідження свідчать про те, що брак продовольства, спричинений екстремальними погодними явищами, потенційно може призвести до громадянських заворушень протягом наступних 50 років.

Автори дослідження вважають, що причиною хвилювань стануть нестача таких продуктів, як пшениця, хліб, макарони й крупи.

Однак, розглядаючи 50-річний період, близько 57% науковців заявили, що найімовірнішою причиною заворушень стане недостатнє постачання продовольства, спричинене катастрофічним неврожаєм. Екстремальні погодні умови, зокрема інтенсивні хвилі тепла, шторми, повені, сніг і посуха, призведуть до нестачі продовольства, як у короткостроковому майбутньому, так і в 50-річному періоді.

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння". Дослідники також припускають, що 2023 рік загалом може стати найспекотнішим за всю історію людства, якщо тенденція рекордних температур триватиме й надалі. Однак це лише початок, вчені вважають, що тенденція до потепління триватиме й наступного, 2024 року.

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