Кліматичний "Армагеддон": рекордна спека та танення льодовиків б’ють історичні максимуми

Останнє десятиліття офіційно визнано найтеплішим за весь час спостережень, а Земля стрімко наближається до своїх меж. В ООН попереджають: кліматичні показники сигналізують про небезпеку.

Про це пише Reuters.

За даними метеорологічного агентства ООН, період 2015 — 2025 років став найспекотнішим за весь час інструментальних кліматичних спостережень. Водночас 2025 рік увійшов до числа найтепліших, посівши друге або третє місце в рейтингу.

У звіті Всесвітньої метеорологічної організації наголошується, що всі одинадцять років від 2015 до 2025-го є найтеплішими від моменту початку спостережень 1850 року.

Згідно зі звітом про стан глобального клімату, минулий рік опинився серед лідерів за температурними показниками — приблизно на 1,43°C вище доіндустріального рівня.

Такі дані узгоджуються з попередніми оцінками ВМО, які вже відносили 2025 рік до трійки найспекотніших в історії.

Також у документі зазначається, що танення льодовиків у ключових регіонах світу стало одним із наймасштабніших — ці втрати увійшли до п’ятірки найгірших за весь період спостережень, з особливо різким скороченням льодовиків в Ісландії та Північній Америці.

«Стан глобального клімату перебуває у надзвичайній ситуації. Планета Земля наближається до своїх меж. Усі ключові кліматичні показники сигналізують про небезпеку», — заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Окрім цього, у звіті підтверджується, що 2024 рік став найтеплішим за всю історію спостережень, перевищивши доіндустріальний рівень приблизно на 1,55°C.

Зауважимо, що в межах Паризької кліматичної угоди 2015 року країни світу взяли на себе зобов’язання стримувати глобальне потепління, намагаючись не допустити перевищення позначки у 1,5°C.

До слова, раніше повідомлялося, що глобальна температура стрімко зросла, офіційно подолавши поріг у 1,5°C, встановлений Паризькою угодою. Через накопичення парникових газів та зміни у хмарному покриві Земля затримує вдвічі більше тепла, ніж прогнозували моделі. Вчені попереджають, що людство вже вступає у 20-річний період стабільного потепління на 1,5°C. Це провокує екстремальну спеку, руйнівні шторми, посухи та лісові пожежі. Запускаються небезпечні цикли зворотного зв’язку: танення льоду та вічної мерзлоти зменшують здатність планети відбивати світло, що ще більше прискорює нагрівання та дестабілізує клімат на всіх континентах.