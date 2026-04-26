Кліматичний бумеранг: потепління в Тибеті вдарило по полярних льодах

Потепління у Тибеті

Наслідки глобального потепління фіксують у Тибеті — він нагрівається. Це прискорює танення льодовиків. Протягом останніх кількох років прискорення темпів кліматичних змін призвело до невідворотних наслідків.

Одним із явищ, яке вражає найбільше, є посилення потепління на Тибетському плато. Кліматологи помітили вкрай негативні зміни. Про це повідомляє Scienmag.

Потепління у Тибеті: кліматологи б’ють на сполох

Високогірний регіон, який часто називають «третім полюсом», переживає серйозне потепління. Про це пишуть у дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth & Environment.

Під час дослідження потепління у Тибеті кліматологи виявили неочікуваний негативний наслідок — прискорення відступу морського льоду в полярних регіонах. Полярні регіони розташовані за тисячі кілометрів від Тибету.

У Тибетському плато потепління прогресує зі швидкістю, набагато більшою за середній світовий показник. Науковці пояснюють це поєднанням локальних механізмів зворотного зв’язку, змін альбедо снігу та льоду, а також змінами атмосферної циркуляції.

Хоч це й географічно локалізоване явище, найімовірніше, воно пов’язане складними атмосферними телезв’язками зі змінами у віддалених частинах планети — на антарктичному та арктичному морських льодовикових масивах.

Дослідники використали передові методи моделювання клімату та поєднали їх з масивами останніх спостережень. Вони виявили, що посилене потепління на Тибетському плато змінює масштабні моделі атмосферної циркуляції. Своєю чергою, це впливає на аномальне перенесення тепла до полюсів.

Змінені моделі циркуляції прискорюють зменшення морського льодового покриву в полярних регіонах, а також послаблюють стратосферний полярний вихор та змінюють потоки тепла та вологи.

Взаємодія між потеплінням у Тибеті та полярними кліматичними зміщеннями означає взаємозв’язок кліматичної системи Землі. Коли, наприклад, потепління в Азії може відлунювати по всьому світу.

В основі дослідження лежить пояснення, як підвищена температура поверхні плато зменшує сніговий та льодовий покрив. Зменшення покриву зі снігу та льоду на полюсах послаблює відбивну здатність поверхні та призводить до посиленого поглинання сонячного короткохвильового випромінювання.

Потепління поверхні ще більше дестабілізує атмосферний стовп. Як наслідок, глобальне потепління прискорюється ще швидше. Нині полярні регіони працюють як «терморегулятори» планети, розподіляючи тепло через океанічні течії та вітри.

Врахування потепління на Тибетському плато дозволить точніше передбачити підняття рівня моря та краще підготувати глобальні стратегії адаптації.

Дослідження спростовує думку, що зміни клімату можуть бути локальними. Швидке потепління в Тибеті та танення полярного льоду мають стимулювати уряди країн світу негайно розпочати боротьбу з кліматичними змінами.

Інші наслідки глобального потепління

Нині в Арктиці спостерігається найекстремальніша хвиля спеки в історії. Площа арктичного морського льоду скоротилася до рекордно низького зимового рівня.

Крім цього, в Арктиці почали з’являтися бобри. Глобальне потепління «подарувало» їм комфортні умови для проживання. Невпинна будівельна активність бобрів уже провокує зміни тендітної екосистеми арктичної тундри.

Водночас в Антарктиді зафіксували найхолодніший березневий день в історії спостережень. Температура опустилася до аномальних -76,4 градуса Цельсія.