Клімкін пояснив, чому Путін не піде на Естонію

Володимир Путін

Президенту РФ Володимиру Путіну не вигідно реалізовувати сценарії у стилі «Нарвської народної республіки» у Європі.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України (2014-2019 років) Павло Клімкін в етері Свобода.Live.

«У нього завдання набагато амбітніші. Він хоче говорити з окремими країнами. Він не хоче мати перед собою об’єднану Європу, особливо ту, яка нас підтримує. Він прекрасно зрозумів, що Україну зламати за підтримки Європи неможливо. Тобто цю підтримку потрібно прибрати. Так само як Європа буде набагато вразливішою без України в іншому сенсі, асиметричному, але тим не менш», — сказав Клімкін.

Однак на провокацію Кремль може піти, лише якщо відчує безпосередню загрозу діючому режиму. І ці провокації, з його слів, можуть відбуватися шляхом нарощування озброєння в Білорусі чи пусків дронів по РФ.

Нагадаємо, західні видання повідомили, що Росія розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва». Кремль намагається використати сценарій 2014 року, який застосовувався для дестабілізації сходу України.

Нарва є стратегічно важливим прикордонним містом на сході Естонії, де близько 90% населення є російськомовним. Саме на цей демографічний чинник робить ставку пропаганда.

Речниця поліції безпеки Естонії Марта Тууле назвала цю активність класичною дезінформаційною кампанією. За її словами, метою Кремля є розкол суспільства та створення атмосфери нестабільності.

«Такі методи вже використовувалися в Естонії та інших країнах. Це проста й недорога тактика, щоб налякати людей та посіяти хаос», — підкреслила Тууле.