Клінічна смерть змінила життя жінки: що вона побачила на "тому" світі

Мешканка канадської провінції Альберта пережила клінічну смерть і після цього повірила у потойбічне життя.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Келлі Елуейнс пережила колапс легені — стан, коли повітря накопичується між легенею і грудною стінкою, стискаючи серце і кровоносні судини. В результаті її серце зупинилося. Парамедикам знадобилося три хвилини, щоб повернути Келлі до життя.

«Я відчула, як розчиняється все фізичне, включаючи мою особистість, і перетворилася на частину загальної свідомості», — описала свої переживання канадка.

Цей трансцендентальний досвід змусив її повірити в життя після смерті і змінив самосприйняття. Після повернення до життя жінка усвідомила, що втрата почуття свого «я» під час клінічної смерті було необхідно зцілення від наслідків важкого дитинства.

Раніше повідомлялося, що жінка двічі пережила клінічну смерть.