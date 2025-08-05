Клініка повідомила родині про смерть матері через WhatsApp і надіслала прах поштою

Прах поштою відправила родині швейцарська клініка

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У Швейцарії клініка надіслала родині текстове повідомлення про смерть їхньої 58-річної матері і її прах поштою.

Про це пише Daily Mail.

Ірландська родина дізналася через WhatsApp, що їхня мати таємно покінчила життя шляхом асистованого самогубства у Швейцарії, і що її прах буде надіслано їм поштою.

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Тепер родина вимагає відповідей, щоб з’ясувати, чому їхня мати, яка, за їхніми словами, намагалася покінчити життя самогубством роком раніше після смерті двох своїх сестер, змогла звернутися за допомогою в смерті, не повідомивши родину.

Друзі матері також шоковані тим, як клініка репатріювала останки жінки: поштою.

«Ви отримуєте листи поштою, а не людей», — сказала одна з подруг померлої.

58-річна Морін Слау з Ірландії минулого місяця повідомила своїй родині, що їде у відпустку до Литви з другом, але замість цього звернулася до швейцарської клініки Pegasos, щоб покінчити життя самогубством.

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Партнер Морін, Мік Лінч, описав її як «сповнену життя» після розмови з нею в день самогубства. Чоловік не мав жодного уявлення про її плани покінчити життя самогубством.

Донька Меган пояснила, що її мати намагалася покінчити життя самогубством минулого року після смерті двох її сестер. Дівчина вважає, що мати була не при здоровому глузді, коли вирішила покінчити життя самогубством у Швейцарії.

Повідомляється, що Меган була шокована, дізнавшись про смерть матері через повідомлення у WhatsApp від Pegasos, де їй повідомили, що прах матері буде надіслано їй поштою. І Меган, і Мік отримали прощальні листи, написані від руки Морін та надіслані зі Швейцарії, протягом кількох тижнів після смерті Морін.

«Вони не повинні були дозволяти їй самостійно приймати це рішення. Ця група не зв’язалася зі мною, хоча моя мати висунула мене як найближчу родичку. Вони почекали, поки вона померла, а потім сказали мені», — обурюється донька.

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Меган розповіла, що її мати заплатила Pegasos 15 000 євро за допомогу у самогубстві та сама поїхала до клініки у Швейцарії.

Група Pegasos заявила, що провела ретельну оцінку її психічного здоров’я напередодні смерті, включаючи незалежну психіатричну експертизу, яка підтвердила її осудність.

У клініці додали, що вона постійно відверто розповідала про своє минуле та історію хвороби, а також надала медичну документацію, зокрема від свого консультанта з лікування болю.

Зауважимо, що законодавство Швейцарії щодо допомоги у самогубстві, прийняте в 1941 році, є дуже ліберальним. Швейцарський кримінальний кодекс забороняє допомогу у самогубстві лише з «корисливих мотивів»; це дозволено за всіх інших обставин.

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