Клієнт залишив у ресторані 10 тисяч доларів чайових: реакція офіціантки здивувала

Жінка витратить гроші на відпустку.
У місті Мельбурн (Австралія) щедрий відвідувач ресторану залишив офіціантці на ім'я Лорен чайові та довів її до сліз.
Про це повідомляє 7 News.
Лорен обслуговувала столик криптоброкера, який володіє нерухомістю в передмісті Мельбурна на суму понад 120 мільйонів австралійських доларів. Коли відвідувач сплатив рахунок, офіціантка дізналася, що він залишив їй 10 тисяч австралійських доларів чайових.
Мільйонер хотів, щоб Лорен забрала сім тисяч австралійських доларів собі, а залишок роздала колегам.
За словами офіціантки, їй потрібен час, щоб усвідомити те, що сталося. "Вона підійшла до мене вся в сльозах і запитала: "Це правда? Це була помилка, що мені робити?" - розповідає її колега Шарлотта.
Колеги порекомендували Лорен витратити гроші на довгоочікувану відпустку. Офіціантка, яка ніколи не була за кордоном, зазначила, що гроші їй дуже допоможуть.
Нагадаємо, каліфорнійська лотерея назвала переможця джекпоту Powerball у розмірі 2,04 мільярди доларів, однак інший чоловік подав позов, оскаржуючи виграш і стверджуючи, що квиток у нього вкрали.
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