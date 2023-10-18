Клопи атакують Європу: які країни стали "жертвами" і як вберегтися від кусючих паразитів

ТСН.ua зібрав все, що відомо про "навалу клопів" в Європі.

Після того, як Францію охопила паніка через "навалу" клопів, яких жителі масово виявляли у кінотеатрах, поїздах, лікарнях, школах та інших закладах, про цю проблему заговорили і в інших країнах.

Британія

Британія також переживає навалу постільних клопів, з якою не справляються місцеві жителі. Про цю проблему повідомили в Вілтширі та Суїндоні, а також у Лутоні, Бедфордширі, Манчестері, Лондоні та низці інших територій, передає Daily Mail.

За даними видання, мешканці Вілтшира викидають матраци, дивани та ліжка після виявлення клопів. В одному із кафе у графстві Сомерсет комахи сильно покусали дитину. Клопів помітили навіть у лондонському метро.

Місцеві скаржаться, що одноразова дезінсекція не допомагає, і вважають, що країна могла "заразитися" клопами від Франції, де раніше заявляли про навалу цих комах.

The Guardian додає, що у Лондоні вирішили навчати собак виявляти клопів. Методика навчання та ж сама, як при навчанні собак-шукачів наркотиків, вибухових речовин і схованок грошей.

За словами кінологів, щоб навчити пса винюхувати клопів, потрібно від року до 18 місяців.

Греція

Як повідомляє Greek City Times, крило готелю в Афінах закрили через постільних клопів.

Згадуючи епідемію постільних клопів у Франції, президент організації харчових і туристичних працівників Гіоргос Хоцоглу сказав: "Очевидно, що деякі з наших гостей, переважно з Франції, перенесли комах, і, на жаль, вони також залишилися в готелі".

"В готелях велика проблема з матрацами. В армії ми їх спалювали, але я не знаю, як готель з такою проблемою справиться. Вони просочилися в матраци, і зараз міняють матраци в номерах. А це витрати", – додав він.

Алжир

Влада Алжиру оголосила про посилення санітарних заходів на прикордонних пунктах, щоб уникнути поширення клопів, які нещодавно вторглися у французькі міста.

Процедури передбачають "санітарний моніторинг та дезінфекцію літаків, суден і наземних транспортних засобів у разі виявлення загрози працівниками прикордонних пунктів санітарного контролю".

Водночас влада країни запевняє, що франузькі клопи до них ще не добралися.

Естонія

За інформацією естонських ЗМІ, перших постільних клопів привезли в повіт Тартумаа з Франції. Водночас місцеві ентомологи запевняють, що в Естонії поки немає причин для "паніки від клопів".

Як захиститися від клопів

Експертка з подорожей Сьюзан Рігетті дала поради, як захиститися від клопів, щоб вони не зіпсували вам мандрівку. Про це передає Slate.

Вона нагадала, що під час заселення у номер потрібно ретельно перевірити матрац, постільну білизну та всі меблі, адже це – улюблені місця клопів.

Ліжко – улюблене місце клопів

Якщо клопів не виявлено, можна витягти багаж зі "схованки" та розпаковувати свої речі.

Якщо ви все ж виявили непроханих сусідів, Сьюзан радить тримати свій багаж у ванні, оскільки клопи не можуть лазити по гладких поверхнях і не можуть залізти у ванну.

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