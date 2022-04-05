Клопотання про створення ініціативної групи з питання входження Південної Осетії до складу РФ надійшло до Центрвиборчкому

Клопотання про створення ініціативної групи з питання входження Південної Осетії до складу РФ надійшло до Центрвиборчкому

У Південній Осетії після 10 квітня хочуть провести референдум про приєднання до Росії.

Клопотання про створення ініціативної групи з питання входження Південної Осетії до складу РФ надійшло до Центрвиборчкому невизнаної республіки.

Про це йдеться у повідомленні Центрвиборчкому невизнаного псевдодержавного утворення "Південна Осетія", що розташоване на тимчасово окупованій території Грузії.

Раніше повідомлялось, що у Південній Осетії мають намір провести так званий "референдум" про приєднання до РФ після "президентських виборів". У повідомленні уточнили, що вибиратимуть "президента" цієї псевдореспубліки 10 квітня. Після цього сепаратисти візьмуться проводити плебісцит про приєднання до РФ.

Нагадаємо, 26 серпня 2008 року, невдовзі після так званої "п'ятиденної війни" у Грузії, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про визнання РФ незалежності Південної Осетії та Абхазії. Відтоді керівництво Південної Осетії неодноразово заявляло про плани проведення референдуму щодо входження до складу Росії.

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