Кмітлива продавчиня кіоску друкувала собі лотерейні білети та вигравала непогані гроші

Викрив аферу дівчини продавець цигарок, який помітив, що вона дуже часто виграє.

В австрійському містечку Тенненгау продавчиня кіоску придумала хитрий спосіб, як підзаробити собі на краще життя. Працюючи продавчинею лотерейних білетів, вона їх собі друкувала і виграла непогані гроші.

Про це повідомляє Salzburg24.

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Зазначається, таким способом 22-річна продавчиня привласнила собі лотерейних квитків на суму 40 тисяч євро. При цьому вона отримала менший прибуток - у розмірі 12 000 євро. За даними поліції, дівчина регулярно роздруковувала лотерейні білети з високими ставками на порталі торгових автоматів підприємства. Виграні гроші вона переводила у тютюнових кіосках. Частину грошей вона витрачала на друковані лотерейні білеті, а іншу - на різні покупки.

Викрив аферу дівчини продавець цигарок, який помітив, що вона дуже часто виграє, і повідомив про це лотерейній компанії. Відеозаписи в супермаркеті підтвердили підозру щодо мешканки Тенненгау, у її квартирі та автомобілі вилучено 39 лотерейних білетів з прибутком, ймовірно, одяг та іграшки, куплені на гроші та 950 євро готівкою.

Продавчиню відпустили без попередження. Окрім повідомлення про зловживання довірою, передбачено адміністративне стягнення.

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