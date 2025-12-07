Кмітливий пес обійшов заборону залазити на диван і став зіркою TikTok

Пудель / © Pixabay

Реклама

Канадка Алесія зіткнулася з кмітливою витівкою свого пуделя Тедді: попри сувору заборону сидіти на дивані, пес знайшов спосіб обійти правило, чим розвеселив тисячі інтернет-користувачів.

Про це пише Newsweek.

Як розповіла мешканка Торонто, повертаючись додому з роботи, вона зазирнула у вікно і зафіксувала на камеру, як Тедді мирно дрімає на забороненому дивані. Відео вона опублікувала у TikTok, і ролик миттєво став вірусним, зібравши понад 356 тисяч переглядів.

Реклама

«Моєму собаці не можна на диван. І ось що я бачу щовечора, коли приходжу додому», — написала Алесія під відео, де пудель безтурботно розташувався на забороненій поверхні.

34-річна власниця додала, що Тедді чудово знає про заборону і ніколи не залазить на диван, коли хтось із господарів удома. «Проте щойно ми повертаємося після роботи чи справ, він мирно лежить на дивані, очікуючи нашого приходу», — пояснила жінка.

Щоб обмежити вихованця, Алесія та її наречений навіть почали залишати на дивані плед, щоб показати пуделю, що місце зайняте. Але Тедді ігнорує цей натяк. «Як тільки ми переступаємо поріг, він зістрибує, радісно виляє хвостом і робить вигляд, що нічого не сталося. Він стандартний пудель — неймовірно інтелектуальна порода і прекрасно усвідомлює свої дії», — зізналася вона.

Реакція інтернет-спільноти не забарилася. Користувачі залишали іронічні коментарі:

Реклама

«Він лежить не на дивані, а на пледі на дивані — це ідеальна лазівка, техніка юриста!»

«Мушу вас засмутити, але це його диван, на якому він лише дозволяє вам сидіти».

«Мої собаки таке б не допустили — у них є власні меблі, на які заборонено людям!».

«Він знайшов собі ідеальне місце. І чому б йому ним не насолоджуватися?».

Реклама

Як повідомляється, історія Тедді стала ще одним доказом того, що домашні улюбленці інколи можуть бути хитріші за власників, а їхня винахідливість викликає щире захоплення у мільйонів людей по всьому світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Великій Британії жінка купила цуценя міні такси й очікувала, що песик буде маленьким кишеньковим другом, але її улюбленець Вінстон виріс до несподівано гігантських розмірів.