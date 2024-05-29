КНДР атакувала Південну Корею повітряними кулями зі сміттям та фекаліями – фото

Північна Корея випустила близько 260 повітряних куль зі сміттям та іншими відходами через кордон у бік Південної Кореї. Це стало реакцією у відповідь на повітряні кулі з листівками, які були запущені Сеулом у бік КНДР.

Як пише The Washington Post, про це заявили військові Сеула.

"Це пряма реакція на антипхеньянські листівки, які надходять туди з півдня. Повітряні кулі почали приземлятися у вівторок увечері. Об'єднаний комітет начальників штабів Півдня розіслав жителям повідомлення, попереджаючи їх не вступати в контакт з повітряними кулями та повідомляти про них поліцію чи військових", - йдеться у статті.

За даними JCS, деякі з повітряних куль досягли південно-східної частини країни.

Повітряні кулі зі сміттям у Південній Кореї/ Фото: соцмережі

Повітряні кулі зі сміттям у Південній Кореї/ Фото: соцмережі

"Ці дії Північної Кореї є явними порушеннями міжнародного права і серйозно загрожують безпеці наших громадян", - йдеться у заяві JCS.

У JCS повідомили, що у повітряних кулях було сміття, зокрема пластикові пляшки та батареї, а також те, що вони назвали "брудом". Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило, що у повітряній кулі, що приземлилася на будівлю ресторану в Тондучеоні, був мішок із гноєм.

Повітряні кулі зі сміттям у Південній Кореї/ Фото: соцмережі

Військові також заявили, що відповідальність за збитки, завдані повітряними кулями, лежить виключно на Північній Кореї, і що Північну сторону попереджено про необхідність "припинити ці нелюдські та огидні дії".

За даними The Washington Post, раніше, 26 травня, КНДР заявила, що вживе заходів "око за око", розкидавши через кордон "купки макулатури та бруду".

"[Південна Корея] безпосередньо випробує, скільки зусиль потрібно їх усунення. Коли наш національний суверенітет, безпека та інтереси будуть порушені, ми негайно вживемо заходів", - заявила Північна Корея.

Південнокорейські активісти, зокрема перебіжчики з КНДР, уже багато років відправляють до Північної Кореї повітряні кулі. Так, група активістів 2022 року заявила, що відправила мільйон пропагандистських листівок за допомогою повітряних куль, попри закон, що криміналізує подібні дії.

Суть у тому, що 2020 року Південна Корея ухвалила закон, згідно з яким відправка рекламних брошур та цінних предметів на Північ без дозволу уряду карається тюремним ув'язненням к до трьох років. Проте 2023 року Конституційний суд скасував цей закон.

Зазначається, що 2016 року відправлені з Північної Кореї повітряні кулі пошкодили автомобіль та дах будинку.

Нагадаємо, в Європарламенті пройшли обшуки через слід Росії.

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