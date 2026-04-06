КНДР дистанціюється від Ірану: розвідка Південної Кореї розкрила неочікуваний маневр Кім Чен Ина

Кім Чен Ин

Північна Корея, схоже, готує ґрунт для великої дипломатичної гри. За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян почав демонстративно дистанціюватися від свого давнього союзника — Ірану.

Як повідомляє CNN із посиланням на звіт Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), КНДР наразі утримується від постачання зброї Тегерану. Депутат Пак Сон Вон, який відвідав брифінг розвідки, навів промовисті факти охолодження стосунків: Пхеньян не надіслав співчуття через загибель колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю, а також проігнорував призначення його наступника — Моджтаби Хаменеї.

Дипломатичний маневр перед травневим самітом

Розвідка вважає, що такий «ігнор» є спробою Кіма вибороти новий дипломатичний простір перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у травні. Пхеньян намагається мати вигляд менш токсичного партнера в очах Пекіна та Вашингтона.

Зокрема, КНДР наразі уникає безпосередньої критики Трампа. Ще у лютому Кім Чен Ин заявляв, що «немає причин не ладнати зі США», демонструючи готовність до персональних домовленостей із американським президентом.

Економічна скрута та розворот до РФ

Окрім політики, КНДР штовхає до змін економіка. Через конфлікт на Близькому Сході Пхеньян зіткнувся з перебоями у постачанні промислової сировини, різким стрибком цін та курсу валют, дефіцитом пального.

Через проблеми з Іраном Північна Корея змушена ще активніше звертатися до Росії, намагаючись забезпечити додаткові постачання нафти з Москви.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР потрібна ядерна зброя. Мовляв, це показує війна в Ірані. У своїх заявах північнокорейський диктатор використав війну в Ірані, щоб виправдати володіння своїм режимом ядерною зброєю.