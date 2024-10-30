КНДР готова випробувати міжконтинентальну ракету, здатну долетіти до США – розвідка Південної Кореї

Очікується, що Північна Корея проведе випробування ядерної зброї та балістичної ракети великої дальності вже у листопаді.

Агентство південнокорейської військової розвідки повідомило парламент Південної Кореї в середу, 30 жовтня, що Північна Корея, ймовірно, завершила підготовку до свого сьомого ядерного випробування і близька до випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної досягти території Сполучених Штатів.

Про це пише APNews з посиланням на слова південнокорейських депутатів, які були присутні на закритих парламентських слуханнях.

Розвідка також повідомила, що підрозділи військ КНДР, відправлені до Росії, можливо, вже досягли лінії фронту і готуються до просування в Курську область, де Росія зазнає труднощів із відображенням українського наступу.

Раніше у жовтні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вже заявляв у пресі, що очікує від Північної Кореї великих провокацій під час виборів до США. Він не виключає, що Пхеньян може провести випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), щоб посилити тиск на Вашингтон та його союзників.

Розвідка Південної Кореї вважає, що випробування можуть відбутися вже у листопаді.

"Ми не можемо вказати точне місце розташування, але транспортно-позиціонуючу пускову установку було розгорнуто в районі, де, як очікується, буде проведено випробування міжконтинентальної балістичної ракети, спрямоване на перевірку технології входу в атмосферу", – сказав один із співрозмовників видання.

Автори статті зазначають, що всі випробування МБР у Північній Кореї з 2017 року проводилися під великим кутом, щоб уникнути потрапляння територією сусідніх країн. Тепер експерти не виключають, що КНДР може спробувати випробувати свою зброю під кутом, ближчим до нормальної балістичної траєкторії, щоб перевірити, чи боєголовка витримає жорсткі умови входу в атмосферу. Це питання вважається однією з небагатьох технологічних перешкод, що залишилися, які Північній Кореї необхідно подолати для отримання боєздатних балістичних ракет великої дальності.

Нагадаємо, США звернулися до Китаю через війська КНДР у Росії. Вашингтон закликав Пекін натиснути на Пхеньян, щоб той повернув свої війська з РФ.

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