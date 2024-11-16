КНДР хоче отримати російські технології в обмін на участь у війні проти України — Сибіга

КНДР хоче обміняти свою участь у війні проти України на доступ до російських технологій.

Північна Корея допомагає Росії у війні проти України. В обмін КНДР хоче отримати російські технології.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з японським колегою.

"За даними української розвідки, Пхеньян хоче обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо і все це не може не турбувати наших партнерів", - сказав очільник МЗС.

Сибіга наголосив, що протидіяти таким глобальним загрозам потрібно разом. Тільки потужна підтримка може зупинити агресора.

"Тільки потужна та системна підтримка України може зупинити Росію та принести справедливий та сталий мир. Поразка Росії в Україні зупинить інших агресорів та всю "вісь зла" від загарбницьких планів", - заявив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії зараз перебуває більше 11 тисяч північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України. Він закликав світ справедливо відреагувати на військових КНДР у РФ.

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