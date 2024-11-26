КНДР масштабує виробництво балістичних ракет KN-23: деталі від РНБО

КНДР розвиває машинобудівний комплекс "Рьонсон" під розширення виробництва балістичних ракет KN-23. Це потрібно як для власних потреб, так і для постачання РФ.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Деталі

За даними РНБО, на об’єкті комплексу "Завод 11 лютого" фіксується будівництво додаткового складального корпусу, нового житлового об'єкта, а також облаштування входів до деяких підземних об’єктів. Новий корпус значно перевищує розмір попередньої будівлі. Також зафіксовано нове будівництво на сусідньому комплексі Vinalon 8 February з виробництва ракетного палива.

Коваленко додає, що раніше інженери КНДР проводили "роботу над помилками" щодо використання російською армією балістичних ракет KN-23 по території України. Зараз інтенсивність їхнього використання зросла.

"Не виключено, що масштабування виробництва цих ракет носить подвійний характер. З одного боку – постачання ракет Росії. З іншого – паралельне створення запасів ракет Пхеньяном для подальшого загострення на корейському півострові проти Південної Кореї", – підсумували у відомстві.

Раніше йшлося про те, що у січні-листопаді Росія запустила по Україні 194 балістичні ракети, з близько 60 – це північнокорейські KN-23, у яких виявлено деталі, вироблені у країнах Заходу.

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