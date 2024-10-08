КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку Росії: у міноборони Південної Кореї зробили заяву

Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з РФ, про що свідчить двостороння угода, яка містить пункт про взаємну оборону, підписана Кім Чен Ином і Путіним у червні.

Північна Корея може скерувати свої війська до України на підтримку Росії.

Про це у вівторок, 8 жовтня, попередив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, передає Yonhap.

У відомстві зазначили, що Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка містить пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним на переговорах на вищому рівні в червні.

Також читайте КНДР знову запускає пакети зі сміттям у бік Південної Кореї - Yonhap

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною", – заявив міністр оборони Кім Йонг Хен законодавцям під час парламентських слухань.

Занепокоєння Південної Кореї підживлюють і повідомлення про загибель шістьох північнокорейських військовослужбовців на окупованих територіях України.

Кім Йонг Хен заявив, що це повідомлення також, ймовірно, є правдою.

Нагадаємо, Кім Чен Ин пригрозив США та Південній Кореї ядерною зброєю у разі нападу.

Червоні лінії Путіна: постачання ракет КНДР для Кремля та дозвіл Україні на удари вглиб Росії