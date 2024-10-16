КНДР може застосувати ядерну зброю: експерт попередив про світовий конфлікт

Історик завернув увагу, що в разі глобального конфлікту Північна Корея, на відміну від РФ та Китаю, може застосувати ядерну зброю.

Співпраця Росії з Північною Кореєю свідчить про формування нового військово-політичного блоку. А це ознака майбутнього світового конфлікту.

Таку думку історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв висловив у ефірі телеканалу "Київ24".

За словами експерта, військово-промисловий комплекс Росії не може вже впоратися з військовими потребами. І в росіян є проблема з мобілізаційним ресурсом, якщо вони вже використовують північнокорейські війська.

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"Формується фактично військово-політичний блок. Поява військово-політичних блоків – це є ознакою світового майбутнього конфлікту, тому що він формується проти когось. Зрозуміло, це буде подальша основа для протидії країнам НАТО. І якщо західні партнери не отямляться і не почнуть розуміти всю небезпеку, це безумовно переросте у глобальний конфлікт", – застеріг історик.

"Чи використає Росія ядерну зброю? Впевнений, що ні. Чи використає Китай? Ні. Чи може використати Північна Корея? Так", – зазначив Берендєєв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що "в коаліції злочинців разом з Путіним" є ще дві країни – Північна Корея та Іран. КНДР передає Москві не лише зброю, а й робітників для російських заводів та особовий склад для армії.

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