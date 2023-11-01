Скільки боєприпасів для артилерії КНДР надала Росії: відповідь розвідки Південної Кореї

Північна Корея надала понад 1 мільйон артилерійських снарядів та інше озброєння Росії. Йдеться про приблизно 10 партій військової допомоги від початку серпня, щоб допомогти Москві у війні проти України.

Про це повідомила розвідка Південної Кореї.

За словами члена Палати представників Ю Сан Буму від правлячої Партії народної влади, цієї кількості артилерійських снарядів Росії вистачить на два місяці.

Також є інформація про те, що приблизно в середині жовтня КНДР направила до Росії експертів із систем залпового вогню.

Країни посилюють співпрацю

У сюжеті ТСН.ua наголошується, що співпраця між Москвою та Пхеньяном посилилася з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, особливо зважаючи на те, що обидві країни мають диктаторські режими й перебувають у міжнародній ізоляції. Цьогоріч почастішали зустрічі між посадовцями двох країн:

в липні до КНДР їздив з візитом Сергій Шойгу;

у вересні Кім Чен Ин приїхав на зустріч із Путіним до Владивостока.

І саме в цей період тривало активне постачання боєприпасів. КНДР має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні.

Неодноразово занепокоєння щодо цієї співпраці висловлювали й у Білому Домі. В жовтні американська сторона повідомляла, що режим Кім Чен Ина надав Росії тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

Раніше йшлося про те, до чого може призвести передавання снарядів Північною Кореєю російським загарбникам.

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