КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни в Україні - розвідка Південної Кореї

За даними розвідки Сеулу, КНДР, вочевидь, в обмін на боєприпаси отримала від Росії технологічну допомогу.
Північна Корея відправила понад 10 партій боєприпасів до Росії для використання у війні проти України, зокрема понад 1 мільйон артилерійських снарядів.
Про це заявило розвідувальне агентство Південної Кореї (NIS) на закритому засіданні парламентському комітету з розвідки, повідомляє The Guardian.
Член парламентського комітету Ю Санг Бум із посиланням додав, що приблизно саме стільки боєприпасів витрачає Росія на війну з Україною за два місяці.
За даними розвідки Сеулу, КНДР, вочевидь, в обмін на боєприпаси отримала від Росії технологічну допомогу. Йдеться про галузь космічних технологій, оскільки попередні дві спроби Пхеньяна запустити супутник-шпигун на початку року були невдалими. Зараз КНДР планує втретє здійснити місію із запуску супутника.
Агентство Bloomberg з посиланням на південнокорейського депутата повідомляє, що Північна Корея також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів.
Читайте також:
- “Інтриган” і спонсор тероризму: як Путін створив “нову імперію зла” та хто погодився грати за його правилами
- У ГУР оцінили ситуацію з постачанням Росії зброї КНДР та Іраном
- Росія може кораблями возити зброю з КНДР для війни проти України: супутникові знімки