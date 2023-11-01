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КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни в Україні - розвідка Південної Кореї

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни в Україні - розвідка Південної Кореї

Артилерійські снаряди / Фото: Associated Press

За даними розвідки Сеулу, КНДР, вочевидь, в обмін на боєприпаси отримала від Росії технологічну допомогу.

Північна Корея відправила понад 10 партій боєприпасів до Росії для використання у війні проти України, зокрема понад 1 мільйон артилерійських снарядів. 

Про це заявило розвідувальне агентство Південної Кореї (NIS) на закритому засіданні парламентському комітету з розвідки, повідомляє The Guardian.

Член парламентського комітету Ю Санг Бум із посиланням додав, що приблизно саме стільки боєприпасів витрачає Росія на війну з Україною за два місяці. 

За даними розвідки Сеулу, КНДР, вочевидь, в обмін на боєприпаси отримала від Росії технологічну допомогу. Йдеться про галузь космічних технологій, оскільки попередні дві спроби Пхеньяна запустити супутник-шпигун на початку року були невдалими. Зараз КНДР планує втретє здійснити місію із запуску супутника. 

Агентство Bloomberg з посиланням на південнокорейського депутата повідомляє, що Північна Корея також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів. 

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Дата публікації
Перегляди
1326
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