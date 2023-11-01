КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни в Україні - розвідка Південної Кореї

За даними розвідки Сеулу, КНДР, вочевидь, в обмін на боєприпаси отримала від Росії технологічну допомогу.

Північна Корея відправила понад 10 партій боєприпасів до Росії для використання у війні проти України, зокрема понад 1 мільйон артилерійських снарядів.

Про це заявило розвідувальне агентство Південної Кореї (NIS) на закритому засіданні парламентському комітету з розвідки , повідомляє The Guardian.

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Член парламентського комітету Ю Санг Бум із посиланням додав, що приблизно саме стільки боєприпасів витрачає Росія на війну з Україною за два місяці.

За даними розвідки Сеулу, КНДР, вочевидь, в обмін на боєприпаси отримала від Росії технологічну допомогу. Йдеться про галузь космічних технологій, оскільки попередні дві спроби Пхеньяна запустити супутник-шпигун на початку року були невдалими. Зараз КНДР планує втретє здійснити місію із запуску супутника.

Агентство Bloomberg з посиланням на південнокорейського депутата повідомляє, що Північна Корея також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів.

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