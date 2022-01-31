КНДР підтвердила запуск балістичної ракети "Хвасон-12" і показала фото з космосу

КНДР підтвердила запуск балістичної ракети "Хвасон-12" і показала фото з космосу

"Хвасон-12" є найпотужнішою ракетою, випущеною з КНДР від листопада 2017 року.

У КНДР підтвердили запуск 30 січня балістичної ракети класу "земля-земля" середньої та великої дальності "Хвасон-12" (Hwasong-12).

Подробиці випробування оприлюднили у Центральному телеграфному агентстві Кореї (ЦТАК).

Зазначається, що Академія оборонних наук КНДР здійснила випробувальний запуск ракети "під максимальним кутом" із північно-західної частини країни до Японського моря "з урахуванням безпеки сусідніх держав".

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"(Випробування. - Ред.) підтвердили точність, захищеність і бойову ефективність комплексу озброєння типу "Хвасон-12", що перебуває у виробництві", - йдеться у повідомленні.

У Північній Кореї також оприлюднили світлини, нібито "сфотографовані з космосу камерою, розташованою на боєголовці ракети".

Як пише NK News, "Хвасон-12" є найпотужнішою ракетою, випущеною з КНДР від листопада 2017 року. П'ять років тому Пхеньян декілька разів запускав її над Японією, через що японський уряд попереджав жителів про необхідність дотримуватися запобіжних заходів.

BREAKING: First pictures of North Korea's Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc — NK NEWS (@nknewsorg) January 30, 2022

Раніше повідомлялося, що балістична ракета, запущена з КНДР вранці в неділю, 30 січня, пролетіла 800 км приблизно за пів години та впала за межами виняткової економічної зони Японії. Максимальна висота снаряда сягнула близько двох тисяч кілометрів.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), запуск відбувся близько 7:52 за місцевим часом з північнокорейської провінції Чаган.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін за підсумками екстреного пленарного засідання Ради національної безпеки країни засудив запуск "балістичної ракети середньої дальності" з КНДР.

Нагадаємо, що інцидент відбувся всього через три дні після того, як північнокорейські військові запустили в бік Японського моря дві тактичні ракети класу "земля-земля".

5 та 11 січня Північна Корея здійснила випробування гіперзвукової ракети, а 14 січня запустила з потяга одразу дві балістичні ракети, які вразили цілі в Японському морі.

17 січня з аеродрому в Пхеньяні випустили дві балістичні ракети малої дальності КН-24, а 25-го КНДР провела випробування двох крилатих ракет великої дальності.

Цього місяця Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти північнокорейців за їхню роль в отриманні обладнання та технологій для ракетних програм Північної Кореї. Згодом Держдеп також наказав запровадити санкції проти ще одного північнокорейця, росіянина і компанії з РФ.

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