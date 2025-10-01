КНДР почала полювання на жінок із капіталістичними грудьми — за силікон карають таборами

Кім Чен Ин / © Associated Press

Реклама

Так звані «КГБісти» Північної Кореї розпочали жорсткі репресії проти жінок з «капіталістичними» грудними імплантатами.

Про це пише британське видання Metro.

Повідомляється, що режим Кім Чен Ина використовує агентів під прикриттям та місцеві патрулі для вилову тих, хто проводить косметичні процедури та їхніх клієнтів. За це загрожує відправка до трудових таборів.

Реклама

Зазначається, що в одному випадку лікар, який проводив операцію зі збільшення грудей, був притягнутий до суду разом із двома жінками, які пройшли цю процедуру.

Повідомлялося, що чоловік, який кинув медичний факультет, використовував силікон, контрабандою ввезений з Китаю, для процедур, які робив вдома. А потім його спіймали.

Південнокорейські ЗМІ дізналися, що публічний суд над лікарем, який проводив незаконну операцію на грудях, та над жінками, які перенесли ці операції, викликав ажіотаж серед жителів КНДР. Як речові докази було пред’явлено медичні інструменти, імпортний силікон та пачки готівки.

Кажуть, що лікар весь час стояв на сцені з опущеною головою, і дві жінки віком близько 20 років також не могли підняти обличчя. Згідно з повідомленням, жінки розповіли на слуханні, що хотіли «покращити свою фігуру» за допомогою процедури.

Реклама

«Жінки, які живуть у соціалістичній системі, були зіпсовані буржуазними звичаями та вчинили гнилі капіталістичні вчинки», — заявив північнокорейський прокурор.

Повідомлялося, що суддя пообіцяв «суворе покарання» після того, як заявив, що трійця взяла участь в «антисоціалістичному акті».

Під час судового розгляду було оголошено, що тепер жінок будуть інтенсивно обстежувати, щоб з’ясувати, чи вони проходили косметичні процедури.

«Жінки чи лікарі, яких спіймають, зіткнуться з кримінальним покаранням, включаючи терміни у трудових таборах, за звинуваченням у антисоціалістичній поведінці», — попередив режим Кім Чен Ина.

Реклама

За даними Amnesty International, північнокорейський режим здійснює «повний контроль» над повсякденним життям людей та суворо обмежує їхню свободу слова.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав посилити ядерний «щит і меч».