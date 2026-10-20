КНДР показала нові фото Кім Чен Ина на тлі чуток про його смерть

Кім Чен Ин / © The LAD bible

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Північна Корея опублікувала нові фотографії лідера КНДР Кім Чен Ина після того, як у соцмережах поширилися чутки про його нібито смерть від крововиливу в мозок.

Державне агентство Korean Central News Agency повідомило, що 19 жовтня 42-річний Кім Чен Ин відвідав Національну виставку одягу та взуття 2026 року в Пхеньяні. На оприлюднених знімках він оглядає експозицію разом із дружиною Рі Соль Чжу та донькою Чу Е.

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Хто поширив чутки про смерть Кім Чен Ина

Твердження про смерть лідера КНДР опублікував у соцмережі X Ваньцзюнь Сє — китайський дисидент, пов’язаний із Китайською демократичною партією. Він заявив, що Кім Чен Ин переніс крововилив у мозок, упав у кому, а згодом помер у Пекіні.

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За словами Сє, команда лікарів із лікарні Пекінського університету медичних наук у Пекіні нібито терміново вирушила до Північної Кореї, після чого Кім Чен Ина перевезли до цієї ж лікарні в китайській столиці для надання невідкладної допомоги.

Він також стверджував, що тіло лідера таємно доправили назад до Пхеньяна, а його сестра Кім Йо Чжон нібито взяла контроль над країною.

«Його тіло таємно доставили назад до Північної Кореї, а новину про смерть приховують», — написав Сє в X.

© The LAD bible

© The LAD bible



Сестра Кім Чен Ина на тлі чуток зробила заяву про кордон із Південною Кореєю

Окремо Йо Чжон виступила з публічною заявою про ситуацію на кордоні. Вона не коментувала чуток про здоров’я брата, натомість звинуватила Південну Корею в нібито ескалації напруженості.

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«Наразі ситуація на південному кордоні дуже нестабільна», — заявила Кім Йо Чжон у зверненні, опублікованому Korean Central News Agency.

Вона також звинуватила Сеул у провокаціях і назвала південнокорейських військових «військовими бандитами».

«На південному кордоні склалася серйозна ситуація через безрозсудну поведінку військових бандитів РК (Республіка Корея — ред.)», — заявила Кім Йо Чжон.

За її словами, Пхеньян розглядає можливість розгортання додаткових засобів тактичного удару вздовж кордону, а також відновлення трансляцій через гучномовці проти Південної Кореї.

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«Це буде превентивним і стримуючим заходом для реагування на надзвичайну ситуацію, а також для відновлення трансляції через гучномовці проти Південної Кореї», — заявила вона.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що в соцмережах поширилися твердження, ніби Кім Чен Ин переніс крововилив у мозок і впав у кому. За цими чутками, лідера КНДР могли терміново доправити на лікування до Пекіна.

Однак жодних медичних документів, офіційних заяв чи доказів його госпіталізації не було оприлюднено. Влада Північної Кореї та китайська сторона також не підтверджували повідомлень про захворювання або смерть Кім Чен Ина.

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