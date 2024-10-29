КНДР посилює безпеку Кім Чен Ина на тлі можливого замаху на його життя – розвідка Південної Кореї

Влада КНДР культивує "теорію двох націй, що ворогують" і намагається створити атмосферу війни.

Спецслужби Північної Кореї впроваджують безпрецедентні заходи безпеки через загрозу замаху на вбивство Кім Чен Ина іноземними силами.

Про це пише телеканал Південної Кореї Yonhap News з посиланням на звіт південнокорейської розвідки.

Зокрема на автомобілях та у місцях, де перебуває північнокорейський диктатор, встановлюють системи глушіння зв'язку та обладнання для виявлення дронів.

Також повідомляється, що влада КНДР культивує "теорію двох націй, що ворогують" і намагається створити атмосферу війни.

Водночас Північна Корея "стирає сліди" попередніх лідерів, щоб посилити обожнювання виключно Кім Чен Ина. Наприклад, персонал, який КНДР відправляє за кордон, вивчає лише "ідеологію Кім Чен Ина".

У південнокорейській розвідці також розвідки пояснили, що існують обставини, за яких Північна Корея готується здійснити стратегічну провокацію, скориставшись виборами президента США. У зв'язку з цим припускають можливість запуску гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності або великої міжконтинентальної балістичної ракети. Розвідка Південної Кореї також стверджує, що КНДР готується до повторного запуску розвідувального супутника і уважно стежить за можливістю сьомого ядерного випробування після президентських виборів у США.

Нагадаємо, диктатор КНДР намагається привернути увагу до своєї "військової могутності". Кім Чен Ин проінспектував стратегічні ракетні бази та наказав своїм військовим бути готовими завдати ядерного контрудару ворогам "у будь-який час".

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