КНДР призупинила постачання боєприпасів до РФ морським шляхом – ЗМІ, супутникові знімки

Судна, пов'язані з поставками зброї, не з'являлися в портах протягом останніх тижнів.

Північна Корея наразі припинила постачання зброї морським шляхом до Росії , що може бути пов’язано із затримками у виробництві та логістиці в КНДР. Однак перевозити озброєння можуть залізницею чи літаками.

Про це йдеться в розслідуванні південнокорейського видання NK Pro.

Як пише видання, російські судна, які займалися перевезенням зброї, припинили з'являтися в північнокорейському порту Расон, де зброя завантажувалася на кораблі, та в порту призначення на Далекому Сході Росії під назвою "Дунай".

За даними NK Pro, боєприпаси до Росії перевозили чотири судна – Lady R, Angara, Maia-1 та Maria. Ці кораблі здійснили до КНДР щонайменше 32 рейси.

Востаннє судно Maia-1 заходило до порту Расон у Північній Кореї 12 лютого, а Lady R – 4 лютого. Протягом цього часу також не зафіксовано доставки контейнерів на експортний причал.

Контейнери, які доставили Maia-1 та Lady R на початку лютого, залишаються у порту протягом останніх тижнів. Це свідчить про те, що вони можуть бути порожніми або немає потреби терміново доставляти їх до місць призначення в Північній Кореї.

Усі ці кораблі підпадають під санкції Міністерства фінансів США за ймовірну причетність до перевезення військової техніки та боєприпасів з КНДР до Росії.

Під час перебування Lady R у Владивостоці менеджер з найму власника судна MG-Flot підтвердив NK Pro, що судно пройде ремонтні роботи та забере нових членів екіпажу.

Менеджер не повідомив, чи очікується, що Lady R відвідає Північну Корею, лише пояснивши, що судно буде працювати за маршрутом "Владивосток-Північна Корея-Китай".

Кораблі РФ у порту КНДР / Фото: NK Pro

Кораблі РФ у порту КНДР / Фото: NK Pro

Кораблі РФ у порту КНДР / Фото: NK Pro

"Можливо, операцію зупинено через проблеми з виробництвом у Північній Кореї або інші логістичні труднощі. Також не варто виключати можливість, що зброя передається до Росії повітряним або залізничним транспортом через спільний кордон обох країн", - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що кораблі, які беруть участь у спільній операції КНДР та Росії, не вмикали автоматичну ідентифікаційну систему під час всіх відправлень, щоб уникнути виявлення.

Нагадаємо, Сеул приголомшив заявою щодо кількості боєприпасів, які КНДР передала Росії.

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