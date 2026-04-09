КНДР провела нові випробування "блекаут-бомби": що це за зброя
Випробування мають «велике значення для виведення стратегічного військового потенціалу КНДР на найвищий рівень».
Академія оборонних наук і Ракетне управління КНДР випробували тактичну балістичну ракету з касетною боєголовкою, систему електромагнітної зброї, вуглецеву бомбу та зенітно-ракетну систему малої дальності.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зокрема, 8 квітня про запуски балістичних ракет з Північної Кореї в Японське море повідомляла Південна Корея. Один із запусків міг бути невдалим.
КНДР стверджує, що випробувана балістична ракета класу «земля — земля» Hwasongpho-11 Ka здатна «знищити на попіл будь-яку ціль» на площі до 7 гектарів.
Вуглецеві волокнисті бомби, які також називають «блекаут-бомбами», — це боєприпаси, заповнені нитками графіту, який є чудовим провідником електроенергії. Вибухаючи в повітрі й розсипаючи нитки, вони здатні руйнувати таку інфраструктуру, як електростанції.
Нагадаємо, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.
Напередодні Кім Чен Ин виступив із заявою щодо посилення присутності країни на морі.
«Військово-морський флот має бути готовий ретельно стримувати або протидіяти та карати провокації противника», — сказав він.