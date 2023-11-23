КНДР розмістить нову зброю на кордоні з Півднем: у чому причина ескалації

Після запуску супутника-шпигуна Сеул призупинив частину угоди з КНДР, метою якої була деескалація напруженості між сторонами.

Північна Корея заявила в четвер, 23 листопада, що розмістить нову військову техніку вздовж військової демаркаційної лінії, яка відокремлює її від Півдня, після того, як Сеул частково відмовився від угоди 2018 року, покликаної послабити напруженість уздовж кордону, повідомляють державні ЗМІ.

Про це інформує CNN.

Причина ескалації

Північна Корея вчинила так після того, як Сеул пообіцяв посилити розвідку і спостереження уздовж демілітаризованої зони (ДМЗ) у відповідь на запуск першого в історії Північної Кореї супутника-шпигуна у вівторок, 21 листопада, який, на думку аналітиків, може дати Пхеньяну інформацію для кращого націлювання на сили супротивника.

Цей крок Сеула у відповідь є частковим відступом від Міжкорейської військової угоди, яка була підписана 2018 року в рамках зусиль зі США щодо стримування загрози війни на Корейському півострові та розширення буферної зони між двома Кореями.

Вона була підписана тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пханмунджомі на кордоні, а її текст проголошував, що “на Корейському півострові більше не буде війни, і таким чином розпочалася нова ера миру”.

Але будь-яка добра воля, породжена цією угодою, випарувалася останніми роками. Кім, який не отримав бажаних поступок від США та Південної Кореї під час наступних переговорів, відтоді посилив північну програму балістичних ракет, пообіцявши надати Пхеньяну ядерні сили стримування, подібні до тих, якими володіє Вашингтон.

У відповідь на нарощування північнокорейського потенціалу США і Південна Корея разом з Японією посилили свою військову співпрацю шляхом проведення навчань і розгортання військ, які Пхеньян розглядає як загрозу.

Раніше цього тижня Північна Корея засудила США за потенційний продаж передових ракет Японії і військового обладнання Південній Кореї, назвавши це “небезпечним актом” у повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA).

Північна Корея заявила, що “очевидно”, на кого буде спрямована і проти кого буде використана наступальна військова техніка.

В четвер, 23 листопада, Міністерство оборони Північної Кореї заявило, що його армія “ніколи не буде зв'язана” військовою угодою, пообіцявши розгорнути “більш потужні збройні сили і військову техніку нового типу в регіоні вздовж військово-демаркаційної лінії”, згідно з повідомленням KCNA.

Міністерство додало, що угода “вже давно перетворилася на просто клаптик паперу через навмисні і провокаційні дії” Південної Кореї, і попередила, що вона повинна “дорого заплатити” за свої “безвідповідальні і серйозні політичні та військові провокації, які підштовхнули нинішню ситуацію до неконтрольованої фази”, йдеться в повідомленні KCNA.

Пхеньян також заявив, що Південна Корея буде нести “повну відповідальність” за зіткнення, які можуть спалахнути між двома Кореями.

“Найнебезпечніша ситуація в районі військової демаркаційної лінії, де триває найгостріше у світі військове протистояння, і будь-який незначний випадковий фактор може загострити збройний конфлікт до повномасштабної війни, стала незворотно неконтрольованою через серйозну помилку, якої припустилися політичні та військові гангстери “РК, — заявили в KCNA.

Нагадаємо, Південна Корея відмовилася виконувати частину угоди з КНДР від 2018 року через її порушення Пхеньяном.

Повідомляється, що 2018 року між країнами був підписаний пакт, який називається “Всеосяжна військова угода”. Однак КНДР його порушила, через що Південна Корея посилила спостереження на кордоні.

У відповідь міністерство оборони Північної Кореї заявило, що відновить усі військові заходи, які воно призупинило в рамках угоди.

“Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії. Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між Північчю і Півднем станеться безповоротне зіткнення”, — заявили в КНДР.

Також раніше повідомлялося, що Північна Корея успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос після того, як дві попередні спроби не вдалися протягом 2023 року.

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