КНДР розмістила навколо аварійного есмінця невідомі об’єкти: навіщо потрібні ці "повітряні кулі"

Після аварійного спуску на воду есмінца КНДР він вже 9 дів лежить напівзатопленим у доку / © Maxar

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Супутникові фотографії зафіксували невідомі білі об’єкти, схожі на повітряні кулі, над аварійним північнокорейським військовим кораблем у Чхонджині. Після невдалого спуску на воду минулого тижня та часткового затоплення, 5000-тонний корабель досі лежить на боці.

Про це пише CNN.

Експерти припускають, що ці об’єкти можуть використовуватися для повернення корабля у вертикальне положення або захисту від спостереження дронами. Пошкоджений есмінець був найновішим у флоті КНДР, але через несправність спускового механізму він зазнав серйозних пошкоджень.

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Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав інцидент «злочинним діянням» і наказав відремонтувати корабель до кінця червня. Влада затримала чотирьох осіб, включно з головним інженером верфі.

Аналітики вважають, що Північна Корея, ймовірно, використовує повітряні кулі для прискорення ремонту есмінця.

«Схоже, що об’єкти, схожі на повітряні кулі, були встановлені не для того, щоб зняти судно з мілини, а щоб запобігти його подальшому затопленню», — заявив депутат Національної асамблеї Південної Кореї та військовий аналітик Ю Йон Вон.

Відставний капітан ВМС США Карл Шустер зазначив, що ці об’єкти можуть також використовуватися для ускладнення розвідки з повітря або для зменшення навантаження на пошкоджену частину корабля.

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Нік Чайлдс з Міжнародного інституту стратегічних досліджень попередив, що використання повітряних куль для підйому корабля може призвести до його подальших пошкоджень. За його словами, стандартна процедура передбачає збільшення плавучості та підйом знизу.

Супутникові знімки Maxar Technologies зафіксували понад десять білих об’єктів навколо есмінця. Експерти припускають, що це можуть бути зменшені версії аеростатних літаків. Шустер додав, що КНДР, ймовірно, не має технологій для використання плавучих понтонів.

Північнокорейські ЗМІ повідомляли про незначні пошкодження корпусу, але аналітики сумніваються у швидкому ремонті. Експерти вважають, що ремонт може тривати до шести місяців, а нестійке положення корабля ускладнює рятувальну операцію.

Декер Евелет з CNA зазначив, що таке положення є найгіршим, оскільки спроба витягнути затоплену частину може призвести до руйнування кіля. Чайлдс припустив, що корабель, можливо, доведеться розрізати на частини.

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«Дуже часто єдиний спосіб звільнити док — це розібрати хоча б частину судна, щоб полегшити операцію, зібрати те, що залишилося, відбуксирувати та ухвалити рішення, відновлювати його або здати на металобрухт», — сказав він.

Нагадаємо, після провалу з есмінцем Кім Чен Ин вимагає покарання. У КНДР вже почались арешти, зокрема затримано трьох інженерів. Північнокорейський лідер наказав відновити корабель у стислі терміни, але зарубіжні експерти називають їх нереальними.