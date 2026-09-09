КНДР розширює ядерну програму: МАГАТЕ виявило новий об’єкт

Прапор КНДР / © Reuters

Реклама

Північна Корея продовжує розширювати свою ядерну інфраструктуру. На головному ядерному комплексі країни в Йонбені виявили нову двоповерхову будівлю, яку можуть використовувати для збагачення урану.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, на який посилається «РБК-Україна».

Реклама

Фахівці агентства встановили, що новий об’єкт може вміщувати до 28 каскадів газових центрифуг. На оприлюднених кадрах із червневого візиту лідера КНДР Кім Чен Ина видно, що центрифуги вже встановлені на обох поверхах будівлі.

Реклама

Як МАГАТЕ виявило новий об’єкт

Інспектори агентства не працюють безпосередньо в Північній Кореї від 2009 року. Тому інформацію про розвиток ядерної програми КНДР МАГАТЕ отримує, зокрема, завдяки супутниковим знімкам і матеріалам із відкритих джерел.

У випадку з об’єктом у Йонбені фахівці порівняли супутникові фото, зроблені на різних етапах будівництва, з кадрами, опублікованими державними ЗМІ КНДР після візиту Кім Чен Ина.

За даними агентства, це може бути другий об’єкт для збагачення урану на території комплексу в Йонбені. Водночас ядерна інфраструктура Північної Кореї продовжує розширюватися і в інших місцях.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння.

Реклама

«Поточна експлуатація збагачувальних установок у Кансоні та Йонбені, а також повідомлення про подальше розширення виробництва КНДР збройового ядерного матеріалу викликають серйозне занепокоєння», — наголосив він.

У МАГАТЕ зазначають, що подальший розвиток ядерної програми Північної Кореї суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.

Читайте також Ядерний шантаж Путіна: РФ запустила балістичну ракету після візиту директора ЦРУ

Нагадаємо, у КНДР відбулися кадрові перестановки у військовому керівництві — Кім Чен Ин звільнив міністра оборони Но Кван Чхоля. На його місце планують призначити Кім Сон Гі, який раніше очолював Політбюро Корейської народної армії. Перестановки можуть свідчити про подальше посилення контролю Кім Чен Ина над армією та військово-промисловим комплексом. Зміни відбуваються на тлі поглиблення військових зв’язків КНДР із Росією та напружених відносин Пхеньяна з Південною Кореєю.

Новини партнерів