КНДР стала третім найбільшим власником біткоїнів у світі: як так трапилось

Безпрецедентна кібератака у лютому дозволила Пхеньяну наростити свої резерви біткоїнів, поступаючись лише США та Великій Британії.

Північна Корея опинилася на третьому місці серед найбільших власників біткоїнів у світі після урядів США і Великої Британії. Це стало можливим завдяки успішним хакерським атакам, під час яких відбулися крадіжки криптовалюти.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією компанії Arkham Intelligence, яка моніторить криптовалюти, найбільша та найуспішніша хакерська група КНДР Lazarus наразі володіє 13 580 біткоїнами на суму 886 млн фунтів стерлінгів. Це стало можливим після рекордного злому у лютому.

Таким чином Північна Корея обіймає третю сходинку після Великої Британії (володіє біткоїнами на 3,9 млн фунтів стерлінгів) та США (12,7 млрд фунтів стерлінгів). Британський та американський уряди отримали свої криптовалютні резерви шляхом конфіскації активів, що належали злочинцям.

Хакерська група Lazarus, також відома як TraderTraitor, – одна з найуспішніших кіберзлочинних організацій у світі. Доходи Lazarus є важливим джерелом фінансування для лідера КНДР Кім Чен Ина та його програми зі створення зброї масового ураження.

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Американське ФБР підтвердило, що це північнокорейське хакерське угруповання під час атаки на криптобіржу Bybit у лютому викрало понад 1,2 млн фунтів стерлінгів у криптовалюті Ethereum.

Викрадена сума перевищує 1,1 млн фунтів стерлінгів, які Пхеньян витратив на оборону 2023 році, і є найбільшим відомим пограбуванням у світі. Попередній рекорд належав іракському диктатора Саддаму Хусейну: 2003 року напередодні війни він викрав із Центрального банку своєї країни 770 млн фунтів стерлінгів.

Подробиці хакерської атаки КНДР

Північнокорейські хакери атакували користувачів криптобіржі за допомогою тактики spear phishing: надсилали підроблені електронні листи, які дозволяли отримати доступ до мережі біржі. Вони змінювали повідомлення на екранах користувачів, створюючи враження, що ті підтверджують звичайні транзакції.

Насправді ж жертви погоджувалися на переказ величезних сум через анонімні рахунки на децентралізованих біржах – ця техніка відома як layering. Незважаючи на звернення криптобіржі Bybit, значна частина вкрадених коштів уже переведена у традиційні валюти або конвертована в інші криптоактиви, включно з біткоїном.

Експерти оцінюють, що хакери з КНДР лише за 2023 рік викрали близько 616 млн фунтів стерлінгів у криптовалюті. Ці гроші, ймовірно, використовуються для фінансування програми ядерної та балістичної зброї Північної Кореї.

За інформацією компанії TRM Labs, яка спеціалізується на безпеці криптовалют, 2024 року північнокорейські урядові хакерські групи були відповідальні за 35% усіх криптовалютних крадіжок у світі. Сума цих крадіжок сягнула 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

Державні кіберзлочинці КНДР вже здійснювали масштабні атаки, зокрема пограбування Центрального банку Бангладеш. Тоді як звичайним північнокорейським громадянам доступ до Інтернету заборонений, група Lazarus продовжує проводити високотехнологічні кібератаки під контролем Головного розвідувального управління Пхеньяна.

Група експертів ООН 2024 року дійшла висновку, що саме з нелегальної кібердіяльності надходить до 40% фінансування ядерної та ракетної програм КНДР.

До слова, за інформацією Daily Mail, у Північній Кореї побудували таємну ядерну базу. Так, новий пусковий комплекс для ядерних ракет посеред лісу на південь від Пхеньяна був замаскований під приватне поле для гольфу.