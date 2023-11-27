КНДР стягує зброю до демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю

Північна Корея розмістила війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на повідомлення збройних сил Південної Кореї.

Південнокорейські військові помітили активність у демілітаризованій зоні від кінця минулого тижня. Ймовірно, КНДР намагається відновити охоронні пости, які були демонтовані після проголошення міжкорейської військової угоди 2018 року.

Військові також виявили збільшення активності берегової артилерії Північної Кореї. У відповідь на це Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону.

Нагадаємо:

Після запуску супутника-шпигуна Сеул призупинив частину угоди з КНДР, метою якої була деескалація напруженості між сторонами.

Міністерство оборони Північної Кореї наголосило, що КНДР відновить усі військові заходи, які були зупинені в межах угоди з Південною Кореєю, метою якої була деескалація напруженості вздовж спільного кордону між країнами.

Південнокорейські офіційні особи заявили, що останній запуск супутника, найімовірніше, пов'язаний з російською технічною допомогою на тлі розширення співпраці між двома країнами, у межах якої Пхеньян передав Росії зброю.

Представник Державного департаменту США заявив, що рішення Південної Кореї призупинити дію частини угоди було розсудливою і стриманою відповіддю, посилаючись на недотримання домовленостей з боку КНДР.

Сеул відновить спостереження і розвідувальну діяльність уздовж демаркаційної лінії, покращуючи здатність відстежувати загрози з боку КНДР.

Південна Корея підтвердила, що запуск супутника КНДР відбувся успішно. Крім того, офіційний портал Космічних сил США показав, що військові присвоїли північнокорейському супутнику номер.

Журналісти вважають, що це свідчить про визнання Вашингтоном того факту, що об'єкт вийшов на орбіту. У Пентагоні зазначають, що успіх цього запуску все ще перебуває на стадії аналізу.

Призупинена угода між КНДР та Сеулом була підписана на саміті 2018 року між Кім Чен Ином і тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Критики вважають, що пакт послабив здатність Сеула контролювати Північну Корею, і Пхеньян порушував угоду.

Військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті припустив, що Північна Корея може розраховувати на технологічну допомогу з боку Росії в обмін на надану Пхеньяном зброю. Він зазначив, що влада КНДР хоче мати військовий супутник і вже двічі намагалася запустити його.

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