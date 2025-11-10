КНДР та РФ будують мега-міст на кордоні: що відомо (фото)

Росія та КНДР будують міст для обходу санкцій / © Associated Press

Новий автомобільний міст, який має з’єднати Росію та Північну Корею, активно набуває реальних обрисів.

Про суттєвий прогрес у будівництві повідомляє американське видання Newsweek із посиланням на супутникові знімки від вашингтонського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies (CSIS), передає BILD.

Зведення інфраструктурного об’єкта, очевидно, є частиною поглиблення військово-технічної та економічної співпраці між режимами очільників РФ та КНДР Володимира Путіна та Кім Чен Ина.

Фото вашингтонського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Активні роботи на спільному кордоні

За даними російських державних ЗМІ, загальна довжина мостового переходу, включно з під’їзними шляхами, становитиме близько п’яти кілометрів. Він пролягатиме через річку Туманна, що розділяє дві держави.

Аналіз CSIS засвідчує високі темпи робіт.

З російського боку будівництво вже просунулося приблизно на 110 метрів у русло річки. Вже встановлені несучі опори, які слугуватимуть основою для мостових стовпів.

А з північнокорейського боку також спостерігається інтенсивне будівництво. На суші зведено шість мостових опор, а фундаменти вириті ще під дві. Робочі вже завершили спорудження рампи, яка з’єднуватиме дорожнє полотно з основною магістраллю.

Американське видання також зазначає, що неподалік від майбутнього мосту зводяться допоміжні об’єкти: складські приміщення, митний пункт, автосервіс та інші споруди, призначені, ймовірно, для передачі вантажів.

Військова логістика та обхід санкцій

Аналітики CSIS підкреслюють, що темпи будівництва та «жвавий рух поїздів на раніше спокійній сортувальній станції» між країнами свідчать про критичну важливість зростання торговельного обороту в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

Експерт із питань КНДР Фредерік Шпор у коментарі виданню Bild наголосив, що поява автомобільного сполучення значно полегшить Росії перевезення північнокорейських військових вантажів.

Це дозволить Москві передусім знизити ризики включення своїх торгових суден, які використовуються для перевезень, до міжнародних санкційних списків.

Також ускладнюється спостереження за російсько-корейським торговельним повідомленням, оскільки наземні шляхи менш підконтрольні моніторингу, ніж морські.

Додамо, що будівництво мосту розглядається як ключовий елемент нової військово-логістичної інфраструктури, спрямованої на підтримку російської агресії в Україні.

Нагадаємо, днями в КНДР заявили, що діятимуть агресивніше на тлі безпекових перемовин між Південною Кореєю та США.

Також стало відомо, що КНДР направила близько 5 тис. військових до Росії. Офіційно їх назвали "будівельні частини".