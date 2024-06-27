КНДР успішно випробувала ракету з ядерними зарядами: експерт вказав на результат співпраці з РФ

Північна Корея вже отримує від РФ те, що та може їй віддати

КНДР уже отримує бажане від РФ, зокрема без жодних офіційних угод країна здійснила доволі успішні випробування своєї нової міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17, що містить технологічні рішення, які використовувалися в радянських та російських ракетах, зокрема, двигуни першого ступеня.

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у ефірі "Еспресо".

"Повідомлялось, що метою було тестування так званих роздільних бойових блоків. Балістична ракета несла не один ядерний заряд, а декілька, із засобами подолання протиракетної оборони. Це більш ніж складна технологія, насправді. Те, що вони вже заявили про випробування, на мій погляд, прямо говорить, що вони отримали готове технологічне рішення від РФ", - сказав він.

За словами експерта, ракета Hwasong-17 з'явилась нізвідки.

"Тобто були використані вже готові рішення, які вочевидь були отримані саме від РФ. Якщо подивитися на цю ракету, деякі технологічні рішення відносно неї є аналогічними тим, що використовувалися в радянських та російських ракетах, в тому числі - двигуни першого ступеня", - пояснив він.

Фахівець вважає, що у Hwasong-17 використовується російське рішенн, тобто КНДР вже отримує від РФ те, що РФ може їй віддати - готові технології відносно ракетного озброєння.

Нагадаємо, ще у лютому 2024-го СБУ знайшла підтвердження того, що Росія обстрілює Україну ракетами з КНДР.

Так, балістикою з КНДР росіяни вдарили по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донецької області, внаслідок чого загинули 17 мирних жителів.

Тим часом військовий експерт Іван Ступак розповів, що переправлення до Росії північнокорейських інженерних військ дозволить ворогу переправити звільнені підрозділи на фронт.

Читайте також: