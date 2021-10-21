КНДР відповіла на критику випробувань БРПЛ і звинуватила США у "подвійних стандартах"

КНДР відповіла на критику випробувань БРПЛ і звинуватила США у "подвійних стандартах"

Напередодні Північна Корея успішно випробувала нову балістичну ракету, яку запустила з підводного човна.

Корейська Народно-Демократична Республіка звинуватила США у "подвійних стандартах" через реакцію на нещодавній запуск балістичної ракети з підводного човна у бік Японського моря.

Про це повідомляє AFP.

Згідно з заявою міністерства закордонних справ Північної Кореї, випробування не було направлено проти США чи інших країн в регіоні і проводилося "виключно для захисту країни".

"Отже, США не потрібно турбуватися щодо випробувальних стрільб", - вказали у дипломатичному відомстві КНДР, додавши, що критика Вашингтоном Пхеньяна за "розробку і випробування тієї ж системи озброєння, яка є або розробляється у США, є очевидною ознакою подвійних стандартів".

"Це лише викликає у нас підозру щодо щирості наполегливих заяв Вашингтона про те, що він не має ворожих намірів щодо країни", - додали в заяві північнокорейського МЗС, оприлюдненій в інформагентстві KCNA.

Як повідомлялося, Північна Корея 20 жовтня заявила про успішний запуск балістичної ракети з підводного човна.

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"Новий тип балістичної ракети, призначеної для підводних човнів, з багатьма передовими технологіями наведення (...) зробить значний внесок у розвиток оборонних технологій країни та вдосконалення підводного флоту", - висловилися в Академії оборонних наук КНДР.

Напередодні прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо вказував, що КНДР випустила у бік Японського моря щонайменше дві балістичні ракети. Японський уряд висловив КНДР протест через інцидент.

Запуск відбувся неподалік міста Сінпхо в провінції Південна провінція Хамгьон, розташованій на узбережжі Японського моря.

У Раді Безпеки ООН запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичної ракети з підводного човна назвали "провокацією".

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