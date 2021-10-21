КНДР відповіла на критику випробувань БРПЛ і звинуватила США у "подвійних стандартах"

Напередодні Північна Корея успішно випробувала нову балістичну ракету, яку запустила з підводного човна.
Корейська Народно-Демократична Республіка звинуватила США у "подвійних стандартах" через реакцію на нещодавній запуск балістичної ракети з підводного човна у бік Японського моря.
Про це повідомляє AFP.
Згідно з заявою міністерства закордонних справ Північної Кореї, випробування не було направлено проти США чи інших країн в регіоні і проводилося "виключно для захисту країни".
"Отже, США не потрібно турбуватися щодо випробувальних стрільб", - вказали у дипломатичному відомстві КНДР, додавши, що критика Вашингтоном Пхеньяна за "розробку і випробування тієї ж системи озброєння, яка є або розробляється у США, є очевидною ознакою подвійних стандартів".
"Це лише викликає у нас підозру щодо щирості наполегливих заяв Вашингтона про те, що він не має ворожих намірів щодо країни", - додали в заяві північнокорейського МЗС, оприлюдненій в інформагентстві KCNA.
Як повідомлялося, Північна Корея 20 жовтня заявила про успішний запуск балістичної ракети з підводного човна.
"Новий тип балістичної ракети, призначеної для підводних човнів, з багатьма передовими технологіями наведення (...) зробить значний внесок у розвиток оборонних технологій країни та вдосконалення підводного флоту", - висловилися в Академії оборонних наук КНДР.
Напередодні прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо вказував, що КНДР випустила у бік Японського моря щонайменше дві балістичні ракети. Японський уряд висловив КНДР протест через інцидент.
Запуск відбувся неподалік міста Сінпхо в провінції Південна провінція Хамгьон, розташованій на узбережжі Японського моря.
У Раді Безпеки ООН запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичної ракети з підводного човна назвали "провокацією".