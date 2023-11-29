КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю через спеціальну економічну зону – Reuters

Спеціальна економічна зона у північнокорейському місті Расон, яка колись була експериментом КНДР з обмеженим капіталізмом, є епіцентром зростаючої співпраці з Росією, включаючи можливі поставки зброї для війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Расон, розташований поблизу кордону з РФ, отримав від режиму у Пхеньяні статус спеціальної економічної зони 1991 року.

Як пише видання, особлива економічна зона "Расон", була місцем можливостей для багатьох жителів Північної Кореї до того, як посилилися санкції проти Пхеньяна та відбулось закриття кордону в епоху пандемії.

Однак останнім часом з’явилися ознаки того, що ця територія готова до поновлення активної діяльності. Уперше від 2018 року там почали причалювати кораблі, а супутникові зображення свідчать про сплеск торгівлі як із порту, так і з залізничної лінії.

На думку експертів, головним рушієм відновлення активності в Расоні є стрімке поглиблення співпраці КНДР саме з Росією, а не Китаєм, попри те, що останній має значно більшу економіку та глибші історичні зв’язки з Північною Кореєю.

Зокрема, через Расон Росія може постачати КНДР більше вугілля, нафти та борошна. До того ж, північнокорейським робітникам (зарплату яких російська сторона напряму відпавляла режиму в КНДР, тобто по-суті це – раби) можливо дозволять знову їхати на заробітки в РФ.

У грудні минулого року Росія вперше від 2020-го поновила експорт нафти до Північної Кореї і до квітня експортувала через Расон близько 67,3 тис. барелів.

Військова співпраця двох режимів

Згідно з повідомленнями офіційних осіб США та Південної Кореї та звітів західних дослідників із посиланням на супутникові зображення, із серпня порт Расона відвідували російські кораблі, пов’язані з системою військового матеріально-технічного забезпечення.

Ці кораблі підозрюють у військових поставках із Північної Кореї до Росії. З порту Расона Північна Корея відправила Росії приблизно 2000 контейнерів, підозрюваних у перевезенні артилерійських снарядів і, можливо, ракет малої дальності, повідомили південнокорейські військові чиновники.

З кінця минулого року на залізничній станції Туманган у Расоні, яка має сполучення з Росією, триває підвищена активність, а після візиту у Пхеньян у липні міністра оборони РФ Сергія Шойгу на залізничних коліях стало значно більше товарних вагонів.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни в Україні. Йдеться про понад 10 партій боєприпасів.

Також Північна Корея, ймовірно, поставила кілька типів ракет до Росії.

Читайте також: