КНДР відправила до Курщини сотні операторів дронів: у ГУР розкрили деталі

Військові КНДР / © Reuters

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Північна Корея посилила військову присутність у Росії новим контингентом чисельністю 8 500 осіб, до якого увійшли оператори безпілотників.

Про це пише CNN.

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Їх можуть залучати до розвідки та ударів по цілях в Україні, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Основна частина північнокорейських військових перебуває в Курській області Росії. За даними української розвідки, до складу нового угруповання входять інженерні підрозділи, сапери та фахівці з управління дронами.

близько 1 000 інженерів і саперів

400 операторів безпілотників, частина яких уже має досвід попередніх розгортань у Росії

У ГУР вважають, що ці підрозділи навряд чи братимуть безпосередню участь у боях на території України. Водночас вони можуть зміцнити тилові можливості російських військ, що дозволить російському командуванню перекидати власні підрозділи на штурмові напрямки.

Військові КНДР у Росії

Пхеньян почав направляти військовослужбовців для підтримки Москви наприкінці 2024 року, після підписання з Росією договору про взаємну оборону. За словами Вадима Скібіцького, Володимир Путін може попросити Кім Чен Ина виділити ще до 50 тисяч військових під час їхньої зустрічі у вересні.

Загалом приблизно 25 тисяч військових із Північної Кореї вже побували в Росії в межах розгортань або ротацій. Перша група прибула до Курської області в жовтні 2024 року, коли російські сили намагалися відбити український наступ.

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У квітні 2025 року КНДР офіційно підтвердила участь своїх солдатів у війні проти України. Тоді, за оцінками, Росія залучила близько 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Вони зазнали значних втрат, а поранені, які повернулися до КНДР, могли передати іншим підрозділам досвід ведення війни із застосуванням безпілотників.

Напередодні стало відомо, що Росія може розмістити у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який матиме на озброєнні шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет KN-23.

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