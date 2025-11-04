Північна Корея допомагає Росії / © Associated Press

Реклама

Від вересня 2025 року Північна Корея відправила близько 5 тисяч будівельних військових до Росії для допомоги в «відновленні інфраструктури».

Про це стало відомо 4 листопада під час брифінгу національної розвідки Південної Кореї, пише euractiv.

Голова Північної Кореї Кім Чен Ин, за словами аналітиків, отримав підтримку Москви завдяки війні в Україні, відправивши тисячі військових для спільних із російськими силами операцій.

Реклама

Депутат Південної Кореї Лі Сон Квен розповів журналістам, що тепер близько 5 тисяч північнокорейських будівельних військових поетапно відправляються до Росії від вересня.

«Очікується, що вони будуть задіяні для відновлення інфраструктури», — додав він.

За його словами, «спостерігаються ознаки підготовки та відбору персоналу для можливої додаткової мобілізації».

За даними Національної розвідки Південної Кореї, нині поблизу російсько-українського кордону розташовано приблизно 10 тисяч північнокорейських військових.

Реклама

Зазначимо, що за оцінками Сеула, щонайменше 600 північнокорейських солдатів загинули в Україні, ще тисячі отримали поранення.

Аналітики кажуть, що Північна Корея отримує від Росії фінансову допомогу, військові технології, а також постачання продуктів і енергії в обмін на відправку військ. Це дозволяє Пхеньяну обходити міжнародні санкції, запроваджені через ядерні та ракетні програми, які раніше були важливим аргументом для США у переговорах.

Також раніше йшлося про те, що Кім Чен Ин разом із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним взяв участь у масштабному військовому параді в Пекіні, демонструючи свій підвищений статус у світовій політиці.

Міжнародна група з контролю за санкціями, Multilateral Sanctions Monitoring Team, у минулому місяці повідомила, що Північна Корея планує відправити до Росії «40 тисяч робітників, включно з кількома делегаціями IT-фахівців».