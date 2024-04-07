КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети – Bloomberg

Використання Росією північнокорейських ракет під час нападу на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою та, можливо, отримати уроки, які могли б покращити її ефективність, заявив високопоставлений генерал США.

Балістичні ракети Північної Кореї проходять бойові випробування в Україні.

Про це повідомили журналісти Bloomberg із посиланням на слова високопоставленого генерала США.

За словами командувача Тихоокеанського сухопутних військ США Чарльза Флінна, північнокорейська армія має "таку лабораторію зброї" на полі бою, яку росіяни випробовують в Україні.

Він висловив занепокоєння щодо постачання балістичних ракет КНДР до Росії.

КНДР, за словами генерала, таким чином може покращити ефективність своєї зброї в бою. І йдеться насамперед про використання ракет типу Hwasong 11 та інших.

Флінн також сказав, що його та інших американських високопосадовців велике занепокоєння викликає те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю, "до якої вони б не мали доступу за відсутності конфлікту", як-от війни в Україні. Водночас генерал запевнив, що США будуть уважно спостерігати за тим, як весь цей процес буде розвиватися.

У своїй заяві Флінн заявив, що Сполучені Штати готуються до розгортання ракетних систем середньої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні. За словами журналістів, це рішення може спровокувати Китай, який раніше попереджав союзників США в регіоні про можливі контрзаходи, якщо вони дозволять розгортання таких ракет.

Флінн назвав безперервні випробування балістичних ракет Північною Кореєю тривожними та дестабілізаційними. Минулого тижня Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням нової балістичної ракети, призначеної для розгортання гіперзвукового апарату, який може доставити ядерний корисний вантаж на американські бази в Японії та Гуамі.

Нагадаємо, в НАТО попередили про загрозу від "союзу авторитарних держав", який співпрацює проти західних демократій. Йшлося про Росію, Іран, Китай і Північну Корею, які все активніше об'єднують зусилля, надаючи один одному практичну допомогу.

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