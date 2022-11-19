КНДР випробувала міжконтинентальну ракету: Кім привів на запуск з 9-річну дитину

Диктатор разом з донькою спостерігали за запуском.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском міжконтинентальної ракети та привів на полігон свою 9-річну доньку.

Про це повідомляє видання Mirror.

В матеріалі йдеться, що Кім з дочкою спостерігав за пуском ракети Хвасон-17. Цей запуск, за словами північнокорейського лідера, підтвердив, що "ядерні сили КНДР досягли максимальної здатності стримувати будь-яку ядерну загрозу".

Як передає ЦТАК, ракета пролетіла 999,2 км на максимальній висоті 6040,9 км, час польоту — 4135 секунд (трохи понад годину).

Кім Чен Ин з 9-річною донькою спостерігають за запуском смертоносної зброї

Останні тижні КНДР провокує зростання напруги у регіоні, проводячи запуски балістичних ракет. Північна Корея провела рекордні запуски ракет за один день за історію випробувань. Своєю чергою, США обіцяють почати "оборонні дії", якщо КНДР не припинить ядерні випробування.

Північна Корея випробувала балістичну ракету, яка може долетіти до США

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