КНДР випустила 200 снарядів у напрямку Південної Кореї: оголошено евакуацію населення

Північнокорейські снаряди влучили в морську буферну зону на північ від північної обмежувальної лінії, де-факто морського кордону.

У Південній Кореї 5 січня видали наказ про евакуацію цивільних до укритттів із західного прикордонного острова Йонпьон на тлі очевидних ознак військової провокації з боку Північної Кореї.

Про це повідомляє видання Yonhap із посиланням на заяви офіційних осіб 5 січня.

Наказ про екстрену евакуацію надійшов о 12:02 год. (за місцевим часом) і знову – о 12:30 год на прохання південнокорейських військових.

Зауважимо, армія КНДР випустила 200 артилерійських снарядів у напрямку острова Енпхендо і західного узбережжя Корейського півострова.

"Ми оголосили про евакуацію після того, як отримали дзвінок від військової частини, яка повідомила, що вона завдає морського удару по острову Йонпхьон, оскільки має ситуацію з провокацією Північної Кореї", – сказав південнокорейський чиновник.

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Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що протягом 9:00-11:00 фіксував артилерійські обстріли з мису Джансан (на північ від найпівнічнішого острова Пенгньон у Південній Кореї), і мису Донсан (на північ від західного прикордонного острова Йонпьон).

Снаряди КНДР влучили в морську буферну зону на північ від північної обмежувальної лінії, де-факто морського кордону.

Буферна зона була встановлена відповідно до міжкорейської військової угоди, підписаної 19 вересня 2018 року задля зменшення напруженості на кордоні. КНДР в односторонньому порядку розірвала цю угоду в листопаді 2023 року після того, як Сеул частково призупинив угоду на знак протесту проти успішного запуску Пхеньяном військового супутника-шпигуна.

Нагадаємо, наприкінці грудня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни.

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