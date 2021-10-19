КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря: що відомо

КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря: що відомо

Японський уряд висловив КНДР протест через запуск балістичних ракет.

Корейська Народно-Демократична Республіка випустила щонайменше дві балістичні ракети у бік Японського моря.

Відповідну заяву у вівторок, 19 жовтня, озвучив прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо, пише Кyodo.

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Збитків японським рибальським суднам також не зафіксовано. Водночас японський уряд висловив КНДР протест через ракетний запуск.

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Як пише інформагентство Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), запуск відбувся неподалік міста Сінпхо в провінції Південна провінція Хамгьон, розташованого на узбережжі Японського моря.

"Зараз наші військові підтримують позицію готовності, уважно стежачи за відповідними тенденціями в тісній співпраці між Південною Кореєю і США в межах підготовки до додаткових пусків", - вказали у комітеті.

Зауважується, що у Сінпхо Північна Корея будує підводні човни, здатні нести балістичні ракети (БРПЛ). Деякі ЗМІ повідомляють про те, що цього разу КНДР здійснила запуск балістичних ракет саме з таких підводних човнів.

Минулого місяця Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову гіперзвукову ракету.

Як повідомлялося, Корейська Народно-Демократична Республіка 4 жовтня вперше за 55 днів відновила лінії зв'язку з Південною Кореєю.

У Міністерстві об'єднання Південної Кореї висловили надію на відновлення міжкорейського діалогу, вказавши, що повторне з'єднання ліній зв'язку розглядається як "закладання основи для відновлення відносин між двома Кореями".

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