КНДР влаштувала артилерійську канонаду біля кордону з Південною Кореєю

Північна Корея випустила близько 100 снарядів біля свого західного узбережжя та 150 - біля східного.

Увечері у вівторок, 18 жовтня, Північна Корея здійснила артилерійський обстріл поблизу своїх морських кордонів з Південною Кореєю. Це сталося через день після того, як Південна Корея почала щорічні військові навчання.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією військових Південної Кореї, північний сусід випустив близько 100 снарядів біля свого західного узбережжя та 150 снарядів - біля східного. При цьому з боку Південної Кореї кілька разів транслювали повідомлення з проханням припинити вогонь, але збройної відповіді на провокацію не було.

Збройні сили Південної Кореї заявили, що снаряди не влучили в територіальні води країни, упавши в морські буферні зони, встановлені відповідно до міжкорейської угоди 2018 року, спрямованої на зменшення ворожнечі на лінії фронту.

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Через кілька годин представник Генерального штабу Народної армії Північної Кореї опублікував заяву, в якій описав останні артилерійські обстріли як відповідь на артилерійські навчання Південної Кореї, які, начебто, відбулися раніше у східному прикордонному регіоні.

Речник Північної Кореї також розкритикував південнокорейських військових, які розпочали щорічні 12-денні польові навчання у понеділок, назвавши їх “репетицією вторгнення”.

"Вороги повинні негайно припинити безрозсудні та підбурювальні провокації, що посилюють військову напругу на передовій", - сказав північнокорейський військовий представник.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що навчання спрямоване на вдосконалення оперативних можливостей для протидії різним типам провокацій Північної Кореї, і що невизначена кількість американських військ візьме участь у навчаннях цього року.

Артилерійська канонада з боку КНДР привертає менше зовнішньої уваги, ніж запуски ракет. Але далекобійні артилерійські гармати становлять серйозну загрозу для густонаселеного столичного регіону Південної Кореї, який розташований приблизно за 40-50 кілометрів від кордону з Північною Кореєю.

Останніми тижнями Північна Корея провела низку випробувань балістичних ракет, які вона називає моделюванням ядерних ударів по цілях Південної Кореї та США у відповідь на їхні “небезпечні військові навчання” за участю американського авіаносця.

Нагадаємо, у вівторок, 4 жовтня, Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над територією Японії.

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