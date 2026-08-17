КНДР влаштувала провокацію на кордоні: південнокорейські солдати відкрили вогонь

Війська КНДР / © Associated Press

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Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як група військовослужбовців КНДР перетнула сухопутний кордон між двома країнами.

Про це повідомляє Yonhap.

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За інформацією видання, інцидент стався минулого тижня у східному передовому районі військової демаркаційної лінії (ВДЛ). Група військових КНДР перетнула межу під час патрулювання демілітаризованої зони.

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Південнокорейські військові відреагували відповідно до встановлених оперативних процедур.

Спочатку у разі наближення сил КНДР до демаркаційної лінії військові Південної Кореї здійснюють попереджувальні трансляції.

Якщо ж відбувається безпосередній перетин кордону, вони відкривають попереджувальний вогонь.

Після здійснених пострілів північнокорейські військові відступили на свій бік. Жодної іншої аномальної активності в цьому районі зафіксовано не було.

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Зазначається, що це були перші попереджувальні постріли південнокорейської армії через порушення кордону у 2026 році.

Ситуація на міжкорейському кордоні залишається напруженою.

Військові КНДР останніми роками регулярно здійснюють короткочасні перетини лінії розмежування. Це відбувається на тлі активного будівництва та укріплення оборонних фортифікацій із північнокорейського боку.

Раніше повідомлялося, що заступник командувача Командування ООН у Південній Кореї генерал-лейтенант Скотт Вінтер заявив, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України вже позначилася на балансі сил у сфері безпеки на Корейському півострові.

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Ми раніше інформували, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав відновити діалог із Північною Кореєю, щоб замінити чинний на Корейському півострові режим перемир’я на повноцінний «режим миру».

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