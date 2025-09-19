КНДР вперше показала нові ударні дрони Кумсон розміром з пасажирський літак (фото)

Новий дрон КНДР / © KCNA

У Північній Кореї відбулися випробування нових ударних безпілотників серії «Кумсон» (Kumsong). За даними медіа, ці апарати мають габарити, співмірні з невеликим пасажирським літаком.

Про це повідомило північнокорейське державне агентство KCNA.

На презентації був присутній очільник КНДР Кім Чен Ин. Повідомляється, що він ознайомився з можливостями дронів та залишився задоволений результатами випробувань. На поширених світлинах безпілотники вперше продемонстрували публічно.

За інформацією агентства, розробкою та виготовленням апаратів займалися інститут та підприємства Комплексу безпілотних аеронавігаційних технологій. Конкретні технічні характеристики нових дронів наразі не розкривають.

Кім Чен Ин заявив, що розвиток штучного інтелекту та операційних можливостей безпілотників має стати одним із головних напрямів у процесі модернізації збройних сил. Лідер КНДР доручив сфокусуватися на швидкому впровадженні новітніх технологій і розширенні серійних виробничих потужностей.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про розробку нової ядерної доктрини, яка має стати основою оборонної політики держави. Оновлений курс поєднуватиме посилення ядерного потенціалу із розвитком традиційної армії.