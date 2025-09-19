ТСН у соціальних мережах

Світ
112
1 хв

КНДР вперше показала нові ударні дрони Кумсон розміром з пасажирський літак (фото)

КНДР уперше продемонструвала ударні дрони Кумсон, схожі за габаритами на пасажирський літак. На випробуваннях був присутній Кім Чен Ин.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Новий дрон КНДР

Новий дрон КНДР / © KCNA

У Північній Кореї відбулися випробування нових ударних безпілотників серії «Кумсон» (Kumsong). За даними медіа, ці апарати мають габарити, співмірні з невеликим пасажирським літаком.

Про це повідомило північнокорейське державне агентство KCNA.

На презентації був присутній очільник КНДР Кім Чен Ин. Повідомляється, що він ознайомився з можливостями дронів та залишився задоволений результатами випробувань. На поширених світлинах безпілотники вперше продемонстрували публічно.

За інформацією агентства, розробкою та виготовленням апаратів займалися інститут та підприємства Комплексу безпілотних аеронавігаційних технологій. Конкретні технічні характеристики нових дронів наразі не розкривають.

Кім Чен Ин заявив, що розвиток штучного інтелекту та операційних можливостей безпілотників має стати одним із головних напрямів у процесі модернізації збройних сил. Лідер КНДР доручив сфокусуватися на швидкому впровадженні новітніх технологій і розширенні серійних виробничих потужностей.

Новий дрон КНДР / © KCNA

Новий дрон КНДР / © KCNA

Новий дрон КНДР / © KCNA

Новий дрон КНДР / © KCNA

Новий дрон КНДР / © KCNA

Новий дрон КНДР / © KCNA

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про розробку нової ядерної доктрини, яка має стати основою оборонної політики держави. Оновлений курс поєднуватиме посилення ядерного потенціалу із розвитком традиційної армії.

