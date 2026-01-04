ТСН у соціальних мережах

Світ
44
2 хв

КНДР вперше цього року запустила кілька балістичних ракет у бік Японського моря

Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет у напрямку Японського моря — це перше випробування озброєння з боку Пхеньяна від початку року.

Олена Кузьмич
Балістичні ракети з КНДР

Балістичні ракети з КНДР / © Yonhap

Північна Корея у неділю вранці запустила кілька балістичних ракет у бік Японського моря.

Про це повідомили Збройні сили Південної Кореї, — інформує Yonhap.

Як зазначили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS), ракети були запущені з району поблизу Пхеньяна приблизно о 07:50 за місцевим часом. Південнокорейські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності та тісно обмінюються даними з союзниками — США та Японією.

«Наші військові підтримують повну готовність і уважно відстежують ситуацію, обмінюючись інформацією щодо північнокорейських балістичних ракет зі Сполученими Штатами та Японією», — йдеться в заяві JCS.

Запуск ракет відбувся на тлі підготовки президента Південної Кореї Лі Чже Мьон до вильоту в Пекін, де він має провести самітні переговори з головою КНР Сі Цзіньпін. Очікується, що безпекова ситуація на Корейському півострові стане однією з ключових тем зустрічі.

Крім того, пуск ракет відбувся невдовзі після заяви президента США Дональда Трампа про те, що американські сили захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в межах масштабної військової операції.

Востаннє КНДР запускала балістичну ракету малої дальності у бік Японського моря 7 листопада минулого року — тоді це був шостий ракетний пуск Пхеньяна у 2025 році.

Експерти не виключають, що нинішній запуск може бути реакцією Північної Кореї на дії США.

«Американська операція у Венесуелі та захоплення президента Мадуро могли стати для Кім Чен Ин потужним сигналом — як екзистенційна загроза та додаткове виправдання збереження ядерного озброєння», — вважає професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кьоннам Лім Иль Чхоль.

Раніше йшлося про те, що Кім Чен Ин разом із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним взяв участь у масштабному військовому параді в Пекіні, демонструючи свій підвищений статус у світовій політиці.

Міжнародна група з контролю за санкціями, Multilateral Sanctions Monitoring Team, у минулому місяці повідомила, що Північна Корея планує відправити до Росії «40 тисяч робітників, включно з кількома делегаціями IT-фахівців».

