“Залягти на дно” у КНДР: що сталося з американцями, які перетинали кордон із Північною Кореєю

США та очолюване ними командування ООН стверджують, що працюють над урегулюванням ситуації, пов’язаної з американським солдатом Тревісом Кінгом, якого утримують у КНДР через те, що він без дозволу перетнув кордон із Південною Кореєю. Протягом років інші американці також перетинали кордон Північної Кореї, включаючи кількох військовослужбовців США.

Про це пише Associated Press.

Декого з американців приваблювала загадковість поліцейської держави закритого типу, що живиться ворожнечею до США. Інші були затримані після того, як в'їхали в Північну Корею як туристи. В одному трагічному випадку це закінчилося смертю.

Чарльз Дженкінс

Колишній дезертир армії США до Північної Кореї Чарльз Дженкінс разом зі своїми дочками Мікою і Бріндою в міжнародному аеропорту Наріта, Японія, 14 червня 2005 року / AP

Чарльз Дженкінс, який народився на Річ-Сквер, штат Північна Кароліна, був одним із небагатьох американських солдатів часів Холодної війни, які втекли до Північної Кореї під час служби на Півдні.

Дженкінс, який тоді був сержантом армії, залишив свій пост у 1965 році та втік через демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї. Північна Корея розглядала Дженкінса як інструмент пропаганди, демонструючи його на листівках та в фільмах.

У 1980 році Дженкінс одружився на 21-річній Хітомі Сога, японській студентці-медсестрі, яка була викрадена північнокорейськими агентами в 1978 році.

Сога було дозволено повернутися до Японії в 2002 році. У 2004 році Дженкінсу дозволили покинути Північну Корею та повернутися до своєї дружини в Японії, де він здався військовій владі США та постав обвинуваченим у тому, що він покинув свій підрозділ і перебіг до Північної Кореї. Він був звільнений з армії з позбавленням почестей і засуджений на 25 днів у військовій в'язниці США в Японії. У 2017 році він помер в Японії.

Брюс Байрон Лоуренс

Зрозуміло, що на те, як Північна Корея поводилася з ув’язненими американцями, впливає стан її відносин із Вашингтоном.

Брюс Байрон Лоуренс скористався сприятливою дипломатією у 2018 році між тодішнім президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, які зустрілися на саміті у червні того року, де сформулювали амбітні цілі щодо нуклеарного роззброєння Корейського півострова, не вказавши коли і як це відбудеться.

Через п'ять місяців Північна Корея оголосила, що вона висилає Лоуренса, який незаконно потрапив у країну через Китай у жовтні. Рішення Північної Кореї депортувати Лоуренса лише через місяць позбавлення волі було надзвичайно швидким за стандартами цієї країни, що, очевидно, відображало бажання підтримувати позитивну атмосферу для діалогу зі Сполученими Штатами.

Під час підготовки до саміту Трампа-Кіма у червні Північна Корея звільнила трьох американських утриманців — Кім Дон Чула, Тоні Кіма і Кім Хак Сонга, які повернулися додому на літаку разом із тодішнім держсекретарем Майком Помпео.

Проте дипломатія “розвалилася” після другого саміту Трампа-Кіма в лютому 2019 року, коли американці відхилили вимоги Північної Кореї про значне зняття санкцій в обмін на часткове відмовлення від своїх ядерних можливостей.

Метью Міллер

Меттью Міллер, громадянин США, під час суду над ним у Пхеньяні, Північна Корея, 14 вересня 2014 року / AP

У вересні 2014 року, коли йому було 24 роки, Метью Міллер з Бейкерсфілда, штат Каліфорнія, був засуджений Верховним судом Північної Кореї до шести років важкої праці за звинуваченням у незаконному перетині кордону країни зі шпигунськими цілями.

Суд заявив, що Міллер розірвав свою туристичну візу, прибувши до аеропорту Пхеньяна в квітні того року, і признався у “дикому прагненні” дослідити умови в'язниці Північної Кореї, щоб потайки досліджувати ситуацію з правами людини в країні.

Перша оголошена Північною Кореєю інформація про затримання Міллера надійшла в той самий місяць, коли тодішній президент Барак Обама перебував у відрядженні в Південній Кореї.

Міллера випустили на волю в листопаді того ж року разом з іншим американцем, Кеннетом Бе, місіонером і гідом турів.

За кілька тижнів до звільнення, Міллер розмовляв з агентством The Associated Press в готелі в Пхеньяні, де північнокорейські посадовці дозволили йому зателефонувати своїй сім'ї. Міллер заявив, що він проводив по восьми годин на день, працюючи в полі, і перебував в ізоляції.

Кеннет Бе

Американський місіонер Кеннет Бе розмовляє з журналістами у Лікарні дружби в Пхеньяні, Північна Корея, 20 січня 2014 року / AP

Кеннет Бе, корейсько-американський місіонер із Ліннвуда, штат Вашингтон, був заарештований у листопаді 2012 року, коли він очолював тургрупу в спеціальній економічній зоні Північної Кореї.

Північна Корея засудила Бе до 15 років позбавлення волі за “ворожу діяльність”, включаючи контрабанду підбурювальної літератури та спробу створити базу для антиурядової діяльності в готелі у прикордонному місті. Сім'я Бе заявляла, що він страждав від хронічних проблем зі здоров'ям, включаючи біль у спині, діабет, серцеві захворювання та хвороби печінки.

Бе повернувся до Сполучених Штатів у листопаді 2014 року після таємної місії Джеймса Клаппера, тодішнього директора національної розвідки США, який також забезпечив звільнення Міллера.

Джеффрі Фаул

Джефрі Фаул, американець, затриманий у Північній Кореї, під час розмови з Associated Press у Пхеньяні, Північна Корея, 1 вересня 2014 року / AP

За місяць до звільнення Бе і Міллера, Північна Корея також випустила Джеффрі Фаула, муніципального працівника зі штату Огайо, який був утримуваний під вартою протягом шести місяців за те, що залишив Біблію в нічному клубі у місті Чхонджин. Звільнення Фаула відбулося внаслідок перемовин, в яких брав участь відставний дипломат та колишній конгресмен з Огайо Тоні Холл.

Хоча Північна Корея офіційно гарантує свободу релігії, аналітики та дезертири описують країну як антирелігійну. Розповсюдження Біблії та таємних молитовних служб може призвести до ув'язнення або смертної кари, стверджують дезертири.

У 2009 році американський місіонер Роберт Парк з’явився у Північній Кореї з Біблією в руках, щоб звернути увагу на порушення прав людини в Північній Кореї. Парк, який був депортований з Північної Кореї у лютому 2010 року, заявив, що був підданий катуванням владою.

Отто Вормбір

Американський студент Отто Вормбір виступає перед журналістами у Пхеньяні, Північна Корея, 29 лютого 2016 року / AP

Отто Вормбір, 22-річний студент Університету Вірджинії, помер у червні 2017 року, незабаром після того, як його привезли додому в комі після 17 місяців у в'язниці Північної Кореї.

У січні 2016 року влада Північної Кореї вилучила Вормбіра з туристичної групи та засудила його за звинуваченням у спробі викрасти пропагандистський плакат і засудила до 15 років каторжних робіт.

Не надавши чіткого пояснення причини пошкодження мозку Вормбіра, Північна Корея відкинула звинувачення йогородини в катуванні і наголосила, що надавала йому медичну допомогу зі “всією щирістю”. Північна Корея звинуватила Сполучені Штати в проведенні компанії з псування її репутації і заявила, що сама є “головною жертвою” у смерті Вормбіра.

У 2022 році федеральний суддя США в Нью-Йорку вирішив, що батьки Вормбіра — Фред і Сінді Вормбіри — повинні отримати 240 300 доларів, які були конфісковані з банківського рахунку Північної Кореї. Це становить частковий платіж із загальної суми понад 501 мільйона доларів, яку їм було призначено у 2018 році федеральним суддею у Вашингтоні.

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