КНДР випробувала есмінець із 12 ракетами, здатними нести ядерну зброю (відео)

Військові КНДР / © Associated Press

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Північна Корея провела випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет та іншого озброєння з нового есмінця водотоннажністю 5000 тонн.

Про це в неділю повідомило державне телебачення КНДР, передає Anadolu.

Зокрема, Північна Корея провела випробувальні запуски 12 крилатих ракет далекого радіуса дії, здатних нести ядерну зброю, з одного зі своїх нових есмінців класу «Чхве Хьон» — перших сучасних есмінців з керованими ракетами у ВМС Північної Кореї.

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Після випробувань Кім Чен Ин наказав ввести цей військовий корабель до складу військово-морського флоту країни протягом двох місяців.

Дата публікації 19:42, 05.07.26 Кількість переглядів 1 Північна Корея провела випробування стратегічних крилатих ракет

Пхеньян спустив есмінець на воду у червні минулого року. Це сталося приблизно через місяць після того, як корабель перекинувся під час першої спроби спуску на воду.

Південнокорейські військові заявили, що в п’ятницю зафіксували запуск крилатої ракети з військового корабля в бік Східного моря.

За даними агентства Yonhap, Сеул і Вашингтон аналізують деталі цього запуску.

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Останні випробування зброї були частиною перевірки можливості застосування різних систем озброєння на борту есмінця в бойових умовах.

Раніше у КНДР зробили гучну заяву про ядерну зброю. Так, країна не має наміру відмовлятися від ядерної зброї. Там також прокоментували заяви США про нібито домовленості щодо денуклеаризації, назвавши твердження «хибними». Акцентується, що Вашингтон добре обізнаний із реальною позицією Пхеньяна.

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