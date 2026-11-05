КНДР випробувала нову систему ППО: у Сеулі зафіксували пуски ракет

КНДР / © Associated Press

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Північна Корея заявила, що 4 листопада випробувала нову систему протиповітряної оборони. За твердженням Пхеньяна, під час випробування перевірили, як система розпізнає та відстежує цілі. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

За даними KCNA, того ж дня північнокорейські військові відпрацювали удар крилатою ракетою великої дальності по умовній цілі — аеропорту.

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Об’єднаний штаб збройних сил Південної Кореї повідомив, що вранці 4 листопада зафіксував пуски кількох ракет із району Сондок у напрямку Японського моря, яке в Південній Кореї називають Східним. За попередньою оцінкою, ракети пролетіли менш як 300 кілометрів. У Сеулі не виключають, що серед них могла бути балістична ракета малої дальності.

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Нові погрози Кім Чен Ина: що відомо

Нагадаємо, нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин наказав військовим посилити підготовку для «повної готовності до війни». Він закликав підвищити інтенсивність навчань і створити «найсильнішу армію», оголосивши про новий етап нарощування військової потужності країни.

На тлі цих заяв 29 жовтня Північна Корея запустила близько десяти балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря. За даними південнокорейських військових, пуски здійснили з району міста Вонсан, а ракети подолали приблизно 250 км. Японія також підтвердила запуск, повідомивши, що ракети впали за межами її виняткової економічної зони. Це стало щонайменше 17-м ракетним випробуванням КНДР від початку року.

Як повідомляло Yonhap, загострення відбулося після того, як 23 жовтня Південна Корея запропонувала Пхеньяну переговори щодо військового розмежування і відновлення зв’язку між арміями.

Раніше напруженість на кордоні зросла після вибуху міни в демілітаризованій зоні, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських військових. Сеул звинуватив у встановленні мін солдатів КНДР, однак Пхеньян відкинув ці звинувачення.

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